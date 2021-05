Shopify-Klon Baozun-Aktie: Starkes Kursplus nach Q1-Zahlen, das ist der Grund!

Die Baozun-Aktie wird derzeit als Shopify-Klon gehandelt. Und das auch vollkommen zu Recht. Das Geschäftsmodell, das der E-Commerce-Akteur seinen Kunden bietet, ist eigentlich ziemlich ähnlich. Auch bei dieser Wachstumsaktie sind es Shop-Lösungen und andere Services rund um den E-Commerce, die im Fokus stehen.

Jetzt, am Dienstag dieser Woche, schaffte die Baozun-Aktie einen Kurssprung von ca. 13,5 %. Zumindest während ich diese Zeilen schreibe. Der Grund dafür ist recht simpel, dass das Unternehmen frische Quartalszahlen vorgelegt hat.

Aber sind die Quartalszahlen des Shopify-Klons so stark gewesen? Das wollen wir im Folgenden ein wenig näher herausfinden. Kleiner Hinweis: Es könnte auch einen anderen Grund geben, warum die Aktie in der Folge so stark gestiegen ist.

Shopify-Klon Baozun-Aktie: Q1 im Blick!

Wie wir jedenfalls mit Blick auf wesentliche Kennzahlen für das erste Quartal feststellen können, gab es erneut ein überaus solides Wachstum. Alleine die Umsätze kletterten innerhalb dieses Vierteljahres um 32,6 % und gemessen in US-Dollar auf einen Wert von 308,4 Mio. US-Dollar. Dabei ist ein Gross Merchandise Volume in Höhe 13,24 Mrd. Renminbi über die Plattform abgewickelt worden. Definitiv ein überaus solides Wachstum.

Aber auch ergebnisseitig gibt es weitere Fortschritte. Baozun kommt im ersten Quartal auf ein operatives Ergebnis in Höhe von 8,1 Mio. US-Dollar und bleibt in den schwarzen Zahlen. Zugegeben: Es hat in den vergangenen Quartalen bessere Ergebnisse gegeben, auch was ein Nettoergebnis von 0,2 Mio. US-Dollar angeht. Aber immerhin: Der E-Commerce-Akteur ist weiterhin profitabel.

Mit Blick auf die Umsatzverteilung nehmen die Service-Umsätze mit umgerechnet 160 Mio. US-Dollar (Pi mal Daumen) den größeren Anteil am Gesamterfolg ein. Die Product Sales hingegen kommen auf ca. 148 Mio. US-Dollar. Das bleibt eigentlich so weit im Gleichgewicht.

Das, was der Aktie jetzt möglicherweise einen starken Kick gegeben hat, ist der angekündigte Aktienrückkauf. Die Verantwortlichen hinter der Baozun-Aktie wollen 125 Mio. US-Dollar in die Hand nehmen und eigene Aktien einziehen. Gemessen an einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 2,8 Mrd. US-Dollar entspricht das einem Anteil in Höhe von ca. 4,5 % aller Aktien. Das ist wirklich eine Menge.

Eine spannende, wachstumsstarke Aktie

Die Baozun-Aktie oder auch der Shopify-Klon bleiben für mich langfristig orientiert aussichtsreich. Wobei es für Foolishe Investoren natürlich das China-Risiko zu würdigen gilt. Mit Blick auf die derzeitige Marktkapitalisierung und die jetzt verkündeten Umsätze läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Jahresbasis bei ca. 2,3. Das ist weiterhin ein preiswertes Bewertungsmaß.

Wer daher langfristig orientiert auf der Suche nach einer spannenden, kleinen Wachstumsaktie mit den Ambitionen von Shopify ist, der könnte hier noch immer bei einer vielversprechenden Adresse sein. Auch wenn die Aktie bisweilen etwas benötigt, um an die Performance des kanadischen Vorbilds heranzureichen. Aber wer weiß: Vielleicht hat die Baozun-Aktie mit den Quartalszahlen und den Aktienrückkäufen ja jetzt einen Anfang gemacht.

Der Artikel Shopify-Klon Baozun-Aktie: Starkes Kursplus nach Q1-Zahlen, das ist der Grund! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Baozun. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun und Shopify.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images