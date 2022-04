Shopify kündigt einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 mit einer ungewöhnlichen Klausel an

Shopify will die Macht seines CEOs Tobi Lutke stärken.

Die Maßnahme muss von den Aktionären unter Ausschluss von Lutke genehmigt werden.

Trotz des Aktiensplits gibt es viele Gründe, optimistisch bei Shopify zu sein.

Wichtige Punkte

Es steht außer Frage, dass Shopify (WKN:A14TJP 2,86 % ) die Welt des digitalen Handels demokratisiert hat. Durch die Bereitstellung von allem, was Unternehmer brauchen, um ihre Waren online zu verkaufen, hat sich das Unternehmen eine große und profitable Nische erobert und dabei die Investoren bereichert.

Die hervorragende Geschäftsentwicklung von Shopify hat den Aktienkurs durch die Decke gehen lassen. Der Aktienkurs stieg in den letzten drei Jahren um rund 200 % und in den letzten fünf Jahren um fast 800 %. Seit dem Börsengang von Shopify im Mai 2015 ist der Aktienkurs sogar um 2.280 % gestiegen (zum Zeitpunkt dieses Artikels). Es ist erwähnenswert, dass die Aktie diese Zuwächse auch angesichts des jüngsten Ausverkaufs erzielt hat, da die Aktien im Zusammenhang mit der jüngsten Korrektur und dem Bärenmarkt im Technologiesektor nach unten gezogen wurden.

Zu Beginn der Woche kündigte Shopify den ersten Aktiensplit in der Geschichte des Unternehmens an, der eine unorthodoxe Bestimmung enthält, um die Kontrolle von CEO Tobi Lütke über das von ihm gegründete Unternehmen zu erhalten.

Die Details der Aufteilung

In einem Zulassungsantrag, der letzten Montag veröffentlicht wurde, teilte das Unternehmen mit, dass sein Vorstand einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 beschlossen hat. Shopify plant, die Zustimmung der Aktionäre für diese Maßnahme einzuholen, die sich aus einer Änderung der Satzung ergibt und Teil einer umfassenden Überarbeitung der Unternehmensführung ist. Die Abstimmung findet auf der kommenden Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre statt, die am 7. Juni 2022 abgehalten wird.

In einem ungewöhnlichen Schritt wird Shopify eine neue Aktienklasse einführen, die so genannte Gründeraktie, die Lütke eine variable Anzahl von Stimmen gibt. Zusammen mit den Aktien der Klasse B, die sich im Besitz von Lütke und seiner unmittelbaren Familie befinden, würde diese neue Aktienklasse 40 % des gesamten Stimmrechts der Shopify-Aktien ausmachen und dieses Niveau auf Dauer beibehalten. Es ist wichtig zu wissen, dass der CEO derzeit einen Anteil von 6,5 % an dem Unternehmen hält. Die vorgeschlagene Aktienstruktur würde Shopify vor ungewollten Übernahmeangeboten schützen.

Lütke wäre gezwungen, die Aktien abzugeben, wenn er nicht mehr Geschäftsführer, Vorstandsmitglied oder Berater von Shopify ist. Außerdem wäre es ihm untersagt, die Gründeranteile an andere Personen zu übertragen, auch an Familienmitglieder.

Damit der Vorschlag angenommen wird, muss er von mindestens einer Zweidrittelmehrheit der Klasse-A- und Klasse-B-Aktionäre (ohne Lütke) genehmigt werden. Wenn die Shopify-Anleger der Maßnahme zustimmen, erhalten die am 22. Juni 2022 eingetragenen Aktionäre nach Börsenschluss am 28. Juni neun zusätzliche Aktien für jede Aktie, die sie besitzen.

Shopify-Anleger müssen nichts weiter unternehmen, um am Aktiensplit teilzunehmen. Der normale Prozess sieht vor, dass die Broker die Details hinter den Kulissen abwickeln und die zusätzlichen Aktien einfach auf den Konten der Anleger erscheinen.

Es ist zu beachten, dass die neu ausgegebenen Aktien möglicherweise nicht sofort am 28. Juni erscheinen. Der Zeitplan variiert von Broker zu Broker und so kann es manchmal einige Tage dauern, bis die neuen Aktien auf dem Konto erscheinen.

Fügen wir der Gleichung ein paar Zahlen hinzu, um den nötigen Kontext zu schaffen. Für jede Aktie von Shopify, die Investoren halten - die derzeit für etwa 600 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird - werden die Aktionäre nach dem Split 10 Aktien im Wert von jeweils 60 US-Dollar besitzen.

Bedeutet der Aktiensplit, dass Shopify ein Kauf ist?

Wie das obige Beispiel zeigt, wird sich der Gesamtwert der von den Anlegern gehaltenen Aktien durch den Aktiensplit nicht verändern. Eine Aktie von Shopify zum Preis von 600 US-Dollar ist genauso viel wert wie 10 Aktien im Wert von 60 US-Dollar (10 x 60 US-Dollar = 600 US-Dollar). Um es mit einer Pizza zu vergleichen: Es spielt keine Rolle, in wie viele Stücke du die Pizza schneidest, du hast immer noch die gleiche Menge. In ähnlicher Weise werden die Shopify-Aktionäre einfach eine größere Anzahl von günstigeren Aktien haben.

Ein bevorstehender Aktiensplit allein ist also kein Grund, Aktien zu kaufen. Vielmehr sollten die Stärke des zugrundeliegenden Geschäfts und das Potenzial für künftige Kurssteigerungen das Hauptkriterium sein, wenn es darum geht, in ein Unternehmen zu investieren - und es gibt viele Gründe, Shopify positiv gegenüberzustehen.

Der Umsatz wuchs im Jahr 2021 um 57 % im Vergleich zum Vorjahr, eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass der Umsatz im Jahr 2020 um 86 % gestiegen ist, aufgrund von pandemiebedingtem Rückenwind. Es ist auch bezeichnend, dass der Bruttogewinn um 61 % gestiegen ist und damit das Umsatzwachstum übertraf, da das Unternehmen seine wachsende Größe nutzen konnte, um mehr zu verdienen. Daher stieg der bereinigte Nettogewinn um 66 %.

Die Shopify-Aktie hat in letzter Zeit viel einstecken müssen und ist gegenüber ihren Höchstständen Ende letzten Jahres um 64 % gefallen. Der Rückgang wurde durch die jüngste Korrektur bei den Tech-Aktien und die Befürchtung eines verlangsamten E-Commerce-Wachstums angeheizt. Doch selbst nach dem Rekordumsatz im letzten Jahr wird erwartet, dass der weltweite E-Commerce-Umsatz bis 2022 um 13 % auf 5,5 Billionen US-Dollar und bis 2025 sogar auf 7,4 Billionen US-Dollar ansteigen wird.

Dies stellt eine große und wachsende Chance für Shopify dar und ist in Verbindung mit seiner branchenführenden Position ein überzeugendes Argument, Aktien zu besitzen.

