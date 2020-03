Sicherheit hat bei Scalable Capital Priorität

Scalable Capital hat sich dazu verpflichtet, Ihnen bei der Geldanlage maximale Sicherheit in Bezug auf Ihre Daten und den Zugriff auf Ihre Wertpapiere sowie Ihr Konto zu bieten. Scalable Capital nutzt moderne IT-Infrastruktur, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Persönliche Informationen werden stets verschlüsselt und in einem Rechenzentrum in Deutschland gespeichert.





mehr erfahren









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.