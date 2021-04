Sicherheitskräfte in Ukraine nehmen 60 pro-russische Demonstranten fest

Kiew (Reuters) - In der Ukraine haben Sicherheitskräfte 60 pro Russland eingestellte Personen festgenommen.

Sie sollten in der ostukrainischen Stadt Charkiw pro-russische Demonstrationen initiieren, um die Bevölkerung aus der Reserve zu locken und die Lage in der Region zu destabilisieren, erklärte der ukrainische Staatssicherheitsdienst (SBU) am Mittwoch. Das wiederum sollte als Rechtfertigung für Russland dienen, gegen die Ukraine vorzugehen.

Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben zuletzt wieder zugenommen. Die Regierung in Kiew, ihre westlichen Verbündeten und die Nato werfen Russland einen massiven und "provokativen" Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ostukraine vor. Dort tobt seit 2014 ein Konflikt mit pro-russischen Separatisten, die von Moskau unterstützt werden. Russland wiederum warf den USA und der Nato Provokationen im Schwarzen Meer vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Treffen in der Ostukraine aufgefordert, um den dortigen Konflikt zu beenden und die bilateralen Spannungen abzubauen.