SIDE gibt Beteiligung an Cyberpunk 2077 bekannt

SIDE, der preisgekrönte Audioanbieter der Spielebranche, der seit 25 Jahren für seine bahnbrechende Arbeit in der globalen Entertainmentwelt bekannt ist, hat heute die Zusammenarbeit mit CD PROJEKT RED beim mit Spannung erwarteten Open-World-Spiel Cyberpunk 2077 als exklusiver englischsprachiger Audioproduktionspartner bekannt gegeben.

SIDE verwies dabei auf die imposanten Statistiken des Projekts, wie etwa die 2.500 Aufnahmestunden für das Audio des Spiels. „Uns war klar, wie aufwendig es werden würde“, sagte Jacquie Shriver-Sladeck, Head of Studio Los Angeles. „Wir haben in London und LA insgesamt 117.586 Audiodateien für das CDP-Team produziert.“

Borys Pugacz-Muraszkiewicz, English Adaptation Director bei CDPR, kommentierte: „Im Hinblick auf Umfang und Komplexität war dieses Projekt absolut einzigartig. Wenn man sich die Zahl der Dialogzeilen, die Größe der Besetzung und vor allem die Vielfalt der Figuren ansieht, erkennt man, wie unfassbar weit wir über die Herausforderungen der Witcher-Serie hinausgegangen sind. Und ich muss sagen, dass SIDE diese Rahmenbedingungen so perfekt gemeistert hat, wie es kaum ein anderer könnte. Oder wie es sich überhaupt kaum ein anderer trauen würde. SIDE hat uns in diesem Projekt hoch talentierte Mitarbeiter in den Bereichen Produktion und Engineering, Regisseure und Sprecher bereitgestellt. Über einen nicht gerade kleinen Zeitraum. Und das an mehreren Orten. Oftmals sogar enorm kurzfristig. SIDE bietet einfach qualitativ hochwertige Weltklasse-Ergebnisse, die neue Maßstäbe setzen. Genau deshalb setzen wir ja auch auf SIDE.“

Für SIDE ist die Zusammenarbeit mit CD PROJEKT RED langfristig angelegt. „Wir dürfen uns glücklich schätzen, in der Vergangenheit schon an tollen und mit Spannung erwarteten Titeln zusammengearbeitet zu haben. Es ist fantastisch, bei solchen Projekten mit an Bord zu sein. Sie bieten komplexe Figuren und große Storys, mit denen man sich kreativ ausleben kann! Also krempelt man seine Ärmel hoch und macht sich mit den Entwicklern an die Arbeit. Man findet heraus, was benötigt wird, wann es benötigt wird und wie man das alles bewerkstelligen kann. Unser eigener Qualitätsanspruch ist so hoch, dass uns absolut klar war, dass wir das schaffen“, sagte Sini Downing, Head of Production bei SIDE London.

Martin Vaughan CDG, SIDEs hauseigener Casting Director, ergänzte: „Das Tolle an der Zusammenarbeit mit CDPR ist, dass die von ihnen erschaffenen Spielwelten so lebensecht und auf einzigartige Weise konzipiert sind. Aus Casting-Sicht ist das natürlich großartig, denn so kann man eine klare Vision der Ziele und der Art der Sprecher bekommen, die man braucht, um diese Figuren zum Leben zu erwecken. Sie waren in allen Phasen des Castings äußerst hilfreich und stellten uns schon früh Charakterdesigns, detaillierte Hintergrundstorys und Vorab-Cinematics bereit, damit wir erkennen konnten, wer die Figuren sind und welche Hintergründe sie haben.“

Abschließend meinte Jacquie Shriver-Sladeck: „Für uns war es eine Riesenehre, an Cyberpunk 2077 zu arbeiten. Wir haben fast drei Jahre mit CD PROJEKT RED daran gearbeitet, und jetzt können wir es gar nicht mehr erwarten, das Spiel gemeinsam mit all den Gamern, die gespannt darauf warten, zu spielen.“

