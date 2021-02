Sie bricht aus, diese Aktie bricht aus

Atlassian Corporation PLC - WKN: A2ABYA - ISIN: GB00BZ09BD16 - Kurs: 248,850 $ (NASDAQ)

Reminder aus der vorbereitenden Analyse vom 21. Januar dieses Jahres: "Aufwärtstrend + SKS-Fortsetzungsmuster, das ist die derzeitige technische Situation. Die Triggermarke liegt bei 239 USD. Diese Preismarke ist kurz- bis mittelfristig richtungsweisend. Steigt der Kurs von Atlassian Corp. auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 239 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mit Projektionsziel 285 USD. "

Heute ist es soweit, der Aktienkurs brich dynamisch über die Barriere bei 239 USD an und schließt nahe Tageshoch, das Signal ist damit getriggert. Mittelfristig ist auf Basis der charttechnischen Bewertung ein Anstieg in Richtung 285 USD wahrscheinlich. Gefällt mir, der Chart.

