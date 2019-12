Sieben Gründe, warum der Mensch nicht zum Geldanlegen geboren ist

Halten Sie sich für einen kompetenten Anleger? Falls Sie schon Gewinne mit Aktien gemacht haben, schließen Sie daraus womöglich, dass Sie die Börsenlage gut einschätzen können. Doch Sie sollten sich fragen, wie objektiv Ihre Selbsteinschätzung ist. Denn: Das menschliche Gehirn mag auf das Überleben in einer feindlichen Umwelt trainiert sein. Aber es wurde nicht darauf getrimmt, an der Börse Gewinne einzufahren. Hier ist oft die eigene Psyche im Weg. Sie verzerrt die Wahrnehmung - das haben Wissenschaftler immer wieder nachgewiesen. Scalable Capital stellt sieben kognitive Verzerrungen vor und erklärt, warum sie bei der Geldanlage so tückisch sind.





Zum Blogbeitrag









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.