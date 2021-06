SIEMENS - Aktie am seidenen Faden

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 133,700 € (XETRA)

Dem Mehrfachhoch an der Kurszielzone um 145,00 EUR folgte bei den Anteilen von Siemens im Mai zunächst eine volatile Korrekturphase, die den Wert unter anderem unter die Unterstützungen bei 137,94 und 133,50 EUR drückte. Nach dem Bruch der übergeordneten Aufwärtstrendlinie konnte sich die Aktie zwar noch einmal bis an die 137,94 EUR-Marke retten, doch am Freitag folgte ein dynamischer Einbruch an den Support bei 133,50 EUR.

Verkaufswelle beendet die Erholung

Dieser Abverkauf hat die Erholung und damit die Chance auf einen weiteren Anstieg bis 145,96 EUR zunichte gemacht. Wird die Unterstützung jetzt ebenfalls unterschritten, steht nicht nur eine Korrektur bis 130,02 EUR an. In diesem Fall könnte die Aktie von Siemens direkt bis 125,56 EUR durchgereicht werden und auch das Aufwärtsgap vom Januar bei 123,80 EUR noch geschlossen werden, ehe eine Erholung folgen kann. Darunter dürfte sich der Abverkauf sogar bis 120,00 EUR ausdehnen.

Eine Verteidigung der Unterstützung bei 133,50 EUR würde dagegen zu einer Erholung bis 136,00 EUR führen können. Doch erst ein Anstieg über die beiden Hürden bei 137,94 und 139,24 EUR würde für die Reaktivierung des mittelfristigen Aufwärtstrends sprechen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Siemens steht vor dem Bruch der Unterstützung bei 133,50 EUR, der eine Verkaufswelle bis 125,56 und 123,80 EUR auslösen dürfte.

Siemens Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)