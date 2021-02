SIEMENS - Aktie mit neuem Allzeithoch nach Prognoseerhöhung

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 135,440 € (XETRA)

Bei Siemens floriert das Geschäft. Der Technologiekonzern hob die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 nach einem überraschend guten ersten Quartal deutlich an. Der Umsatz im Gesamtjahr 2020/21 soll demnach auf vergleichbarer Basis nun im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Den Gewinn nach Steuern sieht das Management in einer Bandbreite von 5 bis 5,5 Mrd. Euro, nach 4,2 Mrd. im Vorjahr. Bislang war der Konzern bei den beiden Kennziffern von einem jeweils moderaten Anstieg ausgegangen. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um drei Prozent auf 14,1 Mrd. Euro. Ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte gab es ein Wachstum um sieben Prozent. Der Auftragseingang nahm um 11 Prozent auf 15,9 Mrd. Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) der Industriegeschäfte stieg um fast 40 Prozent auf 2,1 Mrd. Euro. Nach Steuern verdiente Siemens 1,5 Mrd. Euro, und damit 38 Prozent mehr als im Vorjahr. Vorstandschef Kaeser wird auf der online stattfindenden Hauptversammlung das letzte Mal in der Verantwortung stehen und danach endgültig an Roland Busch übergeben.

Die Siemens-Aktie befindet sich dem Tief bei 58,77 aus dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Nach einem Zwischenhoch aus dem August 2020 bei 120,66 EUR kam es zu einer längeren Konsolidierung, die erst zu Beginn des Jahres endete.

Am 25. Januar kletterte der Wert an ihr Allzeithoch bei 133,50 EUR aus dem Mai 2017. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert unterhalb dieses Hochs und schloss dabei das Gap vom 22. Januar teilweise. Es verbleibt ein Rest zwischen 124,22 EUR und 126,64 EUR.

Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt positiv aus. Siemens überspringt das Allzeithoch und notierte in der Spitze bereits bei 137,52 EUR. Aktuell kommt es zu einem kleinen Rücksetzer.

Ist das neue Allzeithoch ein Grund zum Einsteigen?

Etabliert sich die Siemens-Aktie in den nächsten Tagen über 133,50 EUR, dann könnte die Rally direkt fortgesetzt werden. Ein erste ziel läge bei 143,50 EUR.

Sollte der Ausbruchsversuch aber misslingen, dann könnte es in den nächsten Tagen zu einem Schließen des Gaps vom 22. Januar kommen, was Abgaben in Richtung 124,22 EUR bedeuten würde. Sogar ein Rücksetzer in Richtung 120,66 EUR wäre dann möglich.

