Siemens: Aktie nach Zahlen kräftig im Plus ++ Rheinmetall: Gewinn fast halbiert ++ Uber: Über 2 Milliarden Dollar Verlust

Die schlechte konjunkturelle Nachricht des Tages betrifft heute die deutschen Exporte. Die deutschen Ausfuhren sind im März belastet durch die Corona-Krise deutlich stärker eingebrochen als erwartet. Die Exporte seien im Monatsvergleich um 11,8 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Dies ist der stärkste monatliche Rückgang seit Beginn der Erhebung im August 1990. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 5,0 Prozent gerechnet.

Die Einfuhren fielen im März um 5,1 Prozent zum Vormonat. Hier war ein Rückgang von 4,0 Prozent prognostiziert worden.

Der Überschuss in der Handelsbilanz fiel von 20,6 Milliarden Euro im Vormonat auf 17,4 Milliarden Euro. Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 18,8 Milliarden erwartet. Der Überschuss in der Leistungsbilanz stieg auf 24,4 Milliarden Euro.

Trump stimmt USA auf schrittweise Öffnung ein

Der US-Präsident hat die Amerikaner auf die Wiedereröffnung des Landes eingestimmt – Sorgen vor einer erneuten Zuspitzung der Corona-Krise zum Trotz. „Es ist ein großer Moment in unserer Geschichte, weil wir unser Land wieder öffnen“, verkündete Trump in einer am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft. „Die Leute wollen, dass sich unser Land öffnet.“ Er versprach: „Wir wollen es auf sichere Weise machen.“ Offenbar gibt es aber Unstimmigkeiten darüber, wie das geschehen soll.

Die „New York Times“ berichtete, das Weiße Haus und andere Regierungsbeamte hätten einem Entwurf eines Richtlinien-Katalogs der Gesundheitsbehörde CDC für Schulen, Restaurants, Kirchen und anderen Einrichtungen, die im Zuge der Krise schließen mussten, eine Absage erteilt. Es bestünde die Sorge, dass die Empfehlungen einen zu starken Vorschriftscharakter hätten, religiöse Rechte verletzten und der Wirtschaft weiter schaden könnten, berichtete die Zeitung.

Optimismus first

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Freitag weiter optimistisch. Ein Grund sind die wachsende Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der weltweiten Wirtschaftsaktivität durch Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise. Wichtiger aber ist die Bekräftigung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China, trotz der Spannungen über den Auslöser der Pandemie, an den Teilvereinbarungen im Handelskrieg festhalten zu wollen. Zugleich allerdings schwebt wie ein Damoklesschwert der anstehende US-Arbeitsmarktbericht für April über der positiven Börsenstimmung.

Der Dax kletterte kurz nach Börsenstart um 1,17 Prozent auf 10 884,74 Punkte. Für den MDax ging es um 0,78 Prozent auf 23.928,43 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,94 Prozent auf 2.907,73 Punkte. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnen sich damit keine sonderlich großen Veränderungen ab.

Siemens mit Gewinneinbruch

Der Technologiekonzern Siemens hat im zweiten Geschäftsquartal wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch verzeichnet. Neben schwächeren Ergebnissen in den Geschäftsfeldern Digitalisierung und Smarte Infrastruktur belastete dabei auch die Abspaltung des Energiegeschäfts, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Nach Steuern brach der Gewinn um 64 Prozent auf 697 Millionen Euro ein. Das Energiegeschäft, welches Siemens bis Ende des Geschäftsjahres 2019/20 an die Börse bringen will, wird nun als nicht fortgeführtes Geschäft klassifiziert und verzeichnete einen Verlust. Den Umsatz hielt Siemens mit 14,2 Milliarden Euro stabil.

Wegen der Corona-Krise kann Siemens seine Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende September) nicht halten. Das Unternehmen geht nun von einem vergleichbaren moderaten Umsatzrückgang aus. Bislang hatte Siemens hier ein moderates Wachstum angenommen. Die Ergebnisprognose zogen die Münchner ganz zurück. Dabei geht Siemens-Chef Joe Kaeser davon aus, dass die Talsohle im dritten Quartal erreicht wird.

Nächster Börsenkandidat ausgemacht

Siemens mistet sein Portfolio weiter aus und hat nach Siemens Energy den nächsten Kandidaten für ein Spin-off ausgemacht. So soll die Antriebstochter Flender abgespalten und an der Börse notiert werden, teilte Siemens am Freitag in München mit. Die Produkte des Unternehmens werden in Windkraftanlagen sowie zahlreichen anderen Industriebereichen eingesetzt. Dabei will Siemens den Bereich Wind Energy Generation in Flender integrieren. Beide Unternehmen werden derzeit als sogenannte „Portfolio Companies“ geführt. Das neue Unternehmen kommt auf einen Pro-forma-Umsatz von rund zwei Milliarden Euro.

Die Anleger nehmen die Nachrichten der deutschen Industrie-Ikone heute sehr freundlich auf. Die Aktie zieht um über 5 Prozent an.

Rheinmetall: Gewinn stark rückläufig

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat die Folgen der Corona-Krise im ersten Quartal zu spüren bekommen. Während der MDax-Konzern den Umsatz leicht um 1,1 Prozent auf rund 1,36 Milliarden Euro steigern konnte, sackte das operative Ergebnis um 37 Prozent auf 34 Millionen Euro ab, wie Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Unter dem Strich brach der Überschuss um rund 45 Prozent auf 18 Millionen Euro ein.

Zwar konnte Rheinmetall im ersten Quartal im weiterhin brummenden Rüstungsgeschäft bei den Erlösen und beim operativen Ergebnis klar zulegen. Das konnte die deutlichen Rückgänge in der vor der Virus-Krise bereits schwächelnden Autozulieferung aber nicht wettmachen. Rheinmetall bestätigte die Jahresprognose für seine Rüstungssparte, für die Automotive-Sparte sei eine Prognose aufgrund der hohen Unsicherheiten derzeit aber noch nicht möglich, hieß es.

Kurz & knapp:

Wirecard: Der Dax-Konzern kooperiert mit PINAR Water&Beverages, der führenden Marke für Trink- und Mineralwasser aus der Türkei. Als erstes türkisches Unternehmen ermöglicht PINAR Water&Beverages Nutzern, Mineralwasser sowie kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke über eine mobile Plattform zu bestellen. Die Zusammenarbeit mit Wirecard bietet den Kunden ein reibungsloses Einkaufs- und Liefererlebnis und befähigt PINAR Water&Beverages, Zahlungen in einer App entgegenzunehmen. Die Lösung ist bequem und erweist sich im Zuge der COVID-19-Pandemie auch als sicher und hygienisch, da Barzahlungen vermieden werden können.

Uber: Der Fahrdienst-Vermittler ist wegen der Corona-Krise tief in die roten Zahlen geraten. Im ersten Quartal nahm der Verlust im Jahresvergleich um 190 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zu, wie der Taxikonkurrent am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. „Unser Fahrdienstgeschäft wurde von der Pandemie hart getroffen“, sagte Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Dennoch gelang es dem Unternehmen, die Erlöse um 14 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar zu steigern. Das lag vor allem am starken Wachstum des Essensbringdienstes Uber Eats, der sich in Zeiten des Zuhausebleibens hoher Beliebtheit erfreut. Allerdings machte sich die Ausbreitung des Virus auch erst zum Quartalsende so richtig bemerkbar, so dass die größten Belastungen noch bevorstehen dürften.

Airbus: Der Flugzeughersteller hat im April mitten in der tiefsten Krise der Luftfahrtbranche keine einzige Stornierung von Flugzeugbestellungen kassiert. Anfang April habe es sogar noch den Auftrag über neun Maschinen aus der 320neo-Familie vom Flugzeugfinanzierer Avolon gegeben, teilte der Flugzeughersteller am Donnerstag in Toulouse mit. Damit stieg die Zahl der Bruttobestellungen in diesem Jahr auf 365. Da es in den ersten drei Monaten noch 66 Stornierungen gegeben hatte, beläuft sich die Zahl der Nettoaufträge bis Ende April auf 299. Wegen der coronabedingt eingeschränkten Produktion und den Auflagen infolge der Krise konnten im April nur 14 Flugzeuge ausgeliefert werden. Seit Jahresbeginn summieren sich die Auslieferungen damit auf 136.

Bechtle: Der IT-Dienstleister kann auch in der Corona-Krise zunächst weiter auf die Nachfrage seiner Kunden bauen. Im ersten Quartal kletterten Umsatz und Ergebnis stärker als von Analysten erwartet. Der Erlös wuchs um 9,3 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mitteilte. Dabei hatte Bechtle insbesondere im Ausland aber schon mit deutlichen Beschränkungen zu kämpfen, wie Vorstandschef Thomas Olemotz laut Mitteilung sagte. Vor Steuern stieg der Gewinn um 13,4 Prozent auf 51,1 Millionen Euro noch etwas stärker als der Umsatz, die entsprechende Marge legte auf 3,8 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente Bechtle mit 36,5 Millionen Euro 15,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätigte das Unternehmen, wies jedoch erneut auf die Unsicherheit während der Pandemie hin.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: AR Pictures / Shutterstock.com