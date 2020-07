SIEMENS - Am bisherigen Erholungshoch angekommen

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 106,040 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie befindet sich seit Mai 2017 nach einem Allzeithoch bei 133,50 EUR in einer Abwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung kam es von Ende Januar 2020 bis 19. März 2020 zu einem crashartigen Abverkauf auf 58,77 EUR. Seit diesem Tief erholt sich der Wert deutlich. Dabei kletterte er am 08. Juni 2020 auf ein Hoch bei 109,44 EUR, scheiterte damit aber letztlich am Widerstand bei 108,58 EUR.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Von dort aus setzte die Aktie etwas zurück. Am 15. Juni notierte sie im Tief bei 94,81 EUR. In den letzten Tagen erholte sich die Siemens-Aktie wieder von diesem Hoch. Heute dürfte sie in der Nähe des Widerstands bei 108,58 EUR eröffnen.

Wie viel Potenzial ist noch vorhanden?

Gelingt der Aktie von Siemens ein Ausbruch über 108,58 EUR, dann könnte die Rally der letzten Wochen noch etwas anhalten. Allerdings warten bei 113,90 EUR und dann vor allem bei 117,28 EUR mit dem langfristigen Abwärtstrend schon weitere wichtige Hürden. Ein Abpraller am Widerstand bei 108,58 EUR könnte allerdings zu Abgaben in Richtung 97,14 oder sogar 94,81 EUR führen.

Zusätzlich lesenswert:

GRENKE - Jetzt braucht es einen Kurssprung

CONTINENTAL - Welche Marken sind jetzt wichtig

Siemens-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)