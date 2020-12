Siemens bewertet abgespaltene Siemens Energy mit 18,9 Mrd Euro

München (Reuters) - Die abgespaltene Energietechnik-Tochter steht noch mit gut 6,6 Milliarden Euro in den Büchern von Siemens. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, misst der Münchner Technologiekonzern Siemens Energy damit zum Ende des Geschäftsjahres 2019/20 (per Ende September) - wenige Tage nach dem Börsengang - einen Marktwert von 18,9 Milliarden Euro zu. Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hatte den Wert mit einem Gutachten ermitteln lassen. Er liegt immer noch um 800 Millionen Euro über dem aktuellen Börsenwert, obwohl die Siemens-Energy-Aktie seither kräftig auf 25 Euro gestiegen ist. Der erste Kurs hatte bei 22,01 Euro gelegen. Dank des Gutachtens konnte Thomas einen Gewinn aus der Abspaltung von netto 946 Millionen Euro in der Bilanz verbuchen.

Die Siemens AG hat nach der Abspaltung einen Anteil von 35,1 Prozent an der Sparte behalten. Im laufenden Geschäftsjahr 20/21 stehen eine weitere Abschreibung von rund 300 Millionen Euro auf Siemens Energy und nachlaufende Kosten der Abspaltung ins Haus. Das werde aber durch einen mittleren dreistelligen Millionen-Buchgewinn aus dem zwei Milliarden Euro schweren Verkauf der Getriebe-Tochter Flender an den Finanzinvestor Carlyle ausgeglichen, erklärte Siemens im Geschäftsbericht.

