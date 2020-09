SIEMENS - Bullen erleiden Rückschlag

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 113,080 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie markierte am 04. Mai 2017 ein Allzeithoch bei 133,50 EUR. Anschließend geriet die Aktie stark unter Druck und fiel im Coronacrash auf ein Tief bei 58,77 EUR.

Dort drehte der Wert im März 2020 massiv nach oben. Am 21. Juli erreichte er den Abwärtstrend seit Mai 2017, scheiterte allerdings zunächst daran. Nach einem Rücksetzer auf die Marke bei 108,58 EUR attackierte die Aktie erneut den Abwärtstrend. Ab Anfang August pendelte sie mehrere Wochen zum diesen Trend, bildete dabei aber eine kleine SKS aus, die gestern mit einer langen schwarzen Kerze und dem Fall unter die heute bei ca. 114,61 EUR liegende Nackenlinie vollendet wurde. Aktuell erholt sich die Siemens-Aktie leicht, ist aber noch ein Stück von der Nackenlinie entfernt.

Jetzt eher shorten?

Die Siemens-Aktie könnte kurzfristig in Richtung 114,61 EUR ansteigen. Dort sollte sie aber wieder unter Druck geraten und nachfolgend in Richtung 108,58 EUR zurücksetzen. Sollte diese Marke fallen, würden weitere Abgaben in Richtung 94,81 oder sogar ca. 90 EUR drohen. Sollte der Wert allerdings stabil über 114,61 EUR ansteigen, dann würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Ein Anstieg bis zumindest 120,66 EUR wäre möglich. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung Allzeithoch ebnen.

