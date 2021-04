SIEMENS, DAIMLER, DEUTSCHE WOHNEN bereiten Freude

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 140,280 € (XETRA) Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 73,690 € (XETRA) Deutsche Wohnen SE - WKN: A0HN5C - ISIN: DE000A0HN5C6 - Kurs: 45,880 € (XETRA)

Anbei die Prognoseskizzen für die 3 DAX-Titel.

Siemens. Am 8. Januar stieg die Aktie auf Tagesschlusskursbasis dynamisch überzeugend über die genannte Barriere bei 120 EUR. Nach dem ersten kleinen Ausbruch erfolgte nochmals ein Rücklauf, ein so genannter Pullback. Dann begann die Ausbruchbewegung, Das Projektionsziel bei 145 EUR wurde am Freitag vergangener Woche erreicht.

Daimler. Am 3. Februar konnte die Aktie über eine mehrjährige charttechnische Barriere bei 60 EUR regelkonform nach oben ausbrechen. Projektionsziele bei 71 und 76 EUR konnten erreicht werden.

Deutsche Wohnen. Schöne regelkonforme Ausbruchbewegung aus einem bullischen Keil. Zielprojektion 1467,xx EUR liegt in Reichweite.

Ich selbst agiere kurz- und mittelfristig an den Märkten. Ich versuche solche kurz- bis mittelfristigen Trendbewegungen mitzunehmen und nehme bei Erreichen wichtiger Zielprojektionsmarken Gewinne mit. Wohlwissend, dass statistisch gesehen, bei Erreichen solcher Zielmarken die Wahrscheinlichkeit für unruhige, volatile Kursbewegungen steigt. Und warum sollte man verwundbar mit Positionen in einer dann unruhigen Marktphase stehen, die die Gefahr relevanter Preiskorrekturen in sich birgt.

