Siemens Energy: Aktie versucht das Ruder wieder herumzureißen – DZ-Bank sieht „Turnaround- und Wachstumspotential“

Am fünften Verlustttag in Folge haben sich die Papiere von Siemens Energy am Mittwochmittag vom Tagestief bei 24,72 Euro wieder abgesetzt. Der DZ-Bank-Experte Alexander Hauenstein empfahl die Papiere des Versorgers zum Kauf und gab einen fairen Wert von 32 Euro an. „Turnaround- und Wachstumspotential ermöglichen unseres Erachtens eine annähernde Margenverdopplung“, schrieb er.

Nach sechsmonatigem Abschwung rechnet er bei stabileren Erträgen der Windkraftanlagen-Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy mit einem Wendepunkt der Siemens-Energy-Aktie. Vom Rekordhoch bei 34,48 Euro Mitte Januar ging es bis Mitte Mai um 31 Prozent abwärts. Seither versucht die Aktie eine zähe Stabilisierung.

Werbung Knock-Outs zur Siemens Energy Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solarseven / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Öko-Fonds: So finden Sie die besten nachhaltigen Geldanlagen 2021