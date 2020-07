Siemens – Fokus auf die Wachstumsfelder!

Heute hat Siemens zur außerordentlichen Hauptversammlung geladen. Konzern-Chef Jo Kaeser plant die Abspaltung der Energiesparte. Dem mussten die Anteilseigner heute zustimmen. Im September soll die margenschwache Tochter an die Börse gehen und der Fokus von Siemens künftig auf wachstumsstarke Bereiche wie Automatisierung, industrielle Digitalisierung und intelligente Infrastruktur liegen. Die Euphorie seitens der Anleger hält sich noch in Grenzen.

„Wir fokussieren Siemens mit der Vision 2020+ und machen unsere Geschäfte schneller und flexibler. Das ist die Grundlage für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in langfristig attraktiven Wachstumsmärkten. Gleichzeitig schaffen wir gute Perspektiven für die Geschäfte, die sich im Strukturwandel bewähren und neue Wachstumsfelder adressieren müssen“, erklärte Kaeser zu den Plänen. Damit verabschieden sich die Münchener vom nächsten – in diesem Fall sehr margenschwachen – Sektor. In den zurückliegenden Jahren trennte sich Siemens – ganz oder teilweise – von der Windkraftsparte, Medizintechnik, Lichttechnik und dem Halbleitersektor. Große Euphorie löste Kaeser mit den Abspaltungen bisher noch nicht aus. Die Aktie notiert knapp 20 Prozent unter dem Hoch von 2017 – auf dem Niveau von 2016.

Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten dennoch für die Aktie mittelfristig optimistisch gestimmt. Der Fokus auf Wachstumssegmente könnte dem Papier nach Einschätzung der Experten nachhaltige Impulse nach oben geben. Mit einem KGV von 18 und einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent ist die Aktie zudem moderater Bewertet als der Sektordurchschnitt. Dennoch sind auch hier Belastungen aus der Corona-Krise nicht auszuschließen. Schlechte Nachrichten oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts kann die Siemens-Aktie hingegen unter Druck setzen.

Charttechnischer Ausblick: Siemens



Widerstandsmarken: 108,50/119,40 EUR

Unterstützungsmarken: 95,30/100,90 EUR

Die Aktie von Siemens bildet einen kurzfristigen Aufwärtstrend und stößt nun an die Widerstandsmarke von EUR 108,50. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Kurserholung bis zum Jahreshoch von EUR 119,40. Auf der Unterseite findet die Aktie im Bereich von EUR 100,40 eine gute Unterstützung.

Siemens in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.10.2020 – 09.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.07.2014 – 09.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Siemens für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Siemens HZ3DBH 109,29 77,50 115,00 18.12.2020 Siemens HZ3DBQ 126,57 90,00 165,00 18.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.10.2020; 12:39 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Siemens für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Barriere in EUR Zinssatz Rückzahlungstermin Siemens HVB4GK* 100% des Nennwerts 80%** 5,45 % 15.07.2021

*In Zeichnung bis 20.7.2020 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); **des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.07.2020; 12:43 Uhr

