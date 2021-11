Siemens – Gute Zahlen und Dividendenerhöhung beflügeln!

Siemens meldete heute Geschäftszahlen und löste damit einen Kurssprung auf ein neues Allzeithoch aus. Demnach übertraf der Technologieunternehmen die im Sommer erhöhten Prognosen für das Geschäftsjahr 2020/21, das im September endete. Zudem peilt das Unternehmen eine Dividendenerhöhung um 50 Cents auf EUR 4 pro Aktie an. „In einem herausfordernden Umfeld haben wir Marktanteile gewonnen und unsere Ergebnisprognose deutlich übertroffen“, sagte Vorstandschef Roland Busch bei der Vorlage der Zahlen. „Wir werden mit diesem Momentum im Geschäftsjahr 2022 weitermachen.“

Für das laufenden Geschäftsjahr peilt Siemens ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Bereich an. Zudem setzt der seit Februar verantwortliche Konzern-Chef Busch den Kurs seines Vorgängers Joe Kaser fort und plant die Trennung weiterer Randbereiche. Die Verkehrstechniktochter Yunex ist bereits ausgegliedert. Nun folgen die Bereiche Large Drives mit Motoren und Umwerfern sowie die Reorganisation der Logistiksparte. Die Fortsetzung des Umbaus und die vollen Auftragsbücher könnten in den kommenden Monaten für weitere Kursfantasie sorgen.

Margen im Fokus

In Bereichen wie Industrie 4.0 und IoT zählt Siemens global zu den führenden Anbietern. Gleichzeitig setzt der Physiker verstärkt auf Innovationen. Nach der Aufspaltungsphase braucht Siemens jedoch mittelfristig eine gewisse Größe, um mit den führenden IT-Unternehmen auf Augenhöhe zu sein. Zukäufe sind somit nicht ausgeschlossen. Gleichwohl zeigte das Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auch Schwächen. So gingen in den Kernbereichen Digital Industries, Smart Infrastructure und Siemens Mobility im Schlussviertel die Margen deutlich zurück. Für das laufenden Geschäftsjahr rechnet das Management aktuell nur mit einer kleinen Verbesserung der Margen gegenüber Q4 2020/21. Investoren werden dies genau verfolgen. Eine anhaltende Margenschwäche könnte die Aktie wieder unter Druck setzen

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 151,20/166,80 Euro

Unterstützungsmarke: 135,50/138,50/141,50 Euro

Die Aktie von Siemens bildet einen langfristigen Aufwärtstrend. Ende September/Anfang Oktober konsolidierte das Papier zwar. Die Unterstützung auf Höhe der 38,2%-Retracementlinie bei EUR 135,50 konnte allerdings verteidigt werden. Dank einer starken Performance in den zurückliegenden Wochen wurden die Verluste in der Konsolidierung inzwischen wieder wettgemacht. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 151,20 besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bei EUR 166,80 (161,8%-Retracementlinie). Auf der Unterseite findet der DAX®-Titel zwischen EUR 135,50 und EUR 141,50 weiterhin eine breite Unterstützungszone.

Siemens in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 11.02.2021– 11.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.11.2011– 11.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Aktienanleihe auf die Aktie von Siemens für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis max. Rückzahlungsbetrag

Basispreis Finaler Bewertungstag Siemens HVB62P* 100% 103,20% 85%** 23.11.2022

*In Zeichnung bis 26.11.2021. ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2021; 16:00 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf die Aktie von Siemens für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Untere Barriere in EUR Obere Barriere in EUR Finaler Bewertungstag Siemens HB0NEG* 6,26* 130,00 180,00 23.03.2021 Siemens HB131P* 4,20* 140,00 200,00 23.03.2022

*Maximaler Rückzahlungsbetrag: 10 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2021; 16:10 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Siemens finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Siemens – Gute Zahlen und Dividendenerhöhung beflügeln! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).