SIEMENS - Hat die Aktie noch Platz nach oben?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 113,640 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie bildete Anfang Mai 2017 bei 133,50 EUR ein Allzeithoch aus. Kurz darauf fiel der Titel unter die 130,00 EUR-Marke zurück. Seit dem erreichten die Wertpapiere nicht mehr dieses Kursniveau. Der letzte Vorstoß endete Ende 2019 an der 120,00 EUR-Marke. Anfang 2020 erfolgte dann der Corona-Crash mit Kursen unter 60,00 EUR. Mit großer Energie der Bullen stiegen die Kurse seit April wieder an und konnten in der vergangenen Woche wieder die 110,00 EUR-Marke überbieten. Wo würde die Siemens-Aktie auf die Abwärtstrendlinie treffen?

Platz bis ca. 117,00 EUR

Aktuell steht die Siemens-Aktie bei rund 113,50 EUR. Auf die Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2017 würde der Titel erst bei rund 117,00 EUR treffen. Dort werden auch spätestens größere Gewinnmitnahmen erwartet. Nach einem Rücksetzer bis ca. 110,00 EUR wird noch mal ein vergeblicher Angriff auf die Abwärtstrendlinie erwartet, bevor dann eine zweite Abwärtswelle bis ca. 100,00 EUR erfolgen könnte. Dieses Kursniveau sollte man dann jedoch zum Wiedereinstieg nutzen, falls dort eine bullische Umkehrkerze entsteht.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)