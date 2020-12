SIEMENS HEALTHINEERS - Aufstufungen beflügeln

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 40,765 € (XETRA)

Das Mitte November hier an dieser Stelle ("SIEMENS HEALTHINEERS - Ausbruch abwarten") vorgestellte Kaufsignal wurde mittlerweile generiert, die Aktie nahm daraufhin in den vergangenen tagen einen ordentlichen Schluck aus der Pulle und steigt heute zeitweise bis an die 42er Marke.

Grund für den kleinen Freudensprung der Aktie waren Aufstufungen von Alphavalue auf "Add" von "Reduce" und Morgan Stanley auf "Overweight".

Geht da noch mehr für die Bullen?

Das jüngste Ausbruchslevel im Bereich 39,50 bis 40,00 EUR fungiert nun als kurzfristig relevante Unterstützungszone auf der Unterseite. Erst wenn dieser Bereich wieder per Tagesschlusskurs unterboten wird verlieren die Bullen den aktuellen charttechnischen Vorteil wieder an die Bären.

Oberhalb dieser Zone ist der Weg des geringsten Widerstands weiter nordwärts.

Siemens Healthineers Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)