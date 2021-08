SIEMENS HEALTHINEERS - Bald neuer Aufwärtsdrang?

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 59,340 € (XETRA)

Die Aktie von Siemens Healthineers befindet sich in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 07. Juli 2021 brach die Aktie über eine langfristige obere Pullbacklinie nach oben aus. Anschließend zog die Aktie bis 18. August auf das aktuelle Allzeithoch bei 61,50 EUR an.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer kleinen Konsolidierung. Im Tief fiel der Wert dabei bisher auf 58,88 EUR zurück. Bei 58,15 EUR verläuft aktuell der kurzfristige Aufwärtstrend seit 04. Juni 2021. Aktuell notiert der Wert nur wenig über seinem bisherigen Konsolidierungstief und damit nahe am Aufwärtstrend seit Juni.

Kommen die Käufer wieder zurück?

Die aktuelle Konsolidierung könnte im Bereich 58,88-58,15 EUR zu Ende gehen. Kommt hier wieder Nachfrage auf, dann könnte es zu einem weiteren Rallyschub in Richtung 70 EUR und vielleicht sogar 85 EUR kommen. Die Aktie ist ein heißer Kandidat für den Aufstieg in den DAX, in dem ab 20. September 40 Unternehmen gelistet sein werden. Die könnte im Vorfeld noch zu Aufwärtsdrang führen.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 58,88-58,15 EUR abfallen, dann könnte es zu Abgaben in Richtung 54,00-53,50 EUR und damit in Richtung der alten oberen Pullbacklinie kommen.

