SIEMENS HEALTHINEERS - Spannung steigt

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 56,480 € (XETRA)

Die Aktie von Siemens Healthineers startete nach dem Allzeittief bei 28,50 EUR aus dem März 2020 zu einer starken Rally. Am 07. Juli 2021 gelang ein Ausbruch über eine langfristige obere Pullbacklinie. Anschließend kletterte der Wert bis 22. November 2021 auf ein Hoch bei 67,50 EUR.

Nach Ausbildung eines Trippeltops geriet die Aktie in einer Korrekturbewegung. Diese führte am 14. Februar zum Rückfall unter die alte obere Pullbacklinie. Nach einem Tief bei 51,20 EUR erholt sich der Wert an diese Trendlinie bzw. an das Abwärtsgap vom 14. Februar zwischen56,44 EUR und 56,56 EUR.

Schaltpunkt erreicht

Die Aktie von Siemens Healthineers notiert an einer wichtigen Hürde. Dreht sie an dieser Stelle nach unten, dann könnte es zu einem kurzfristigen Abverkauf in Richtung 49,98 EUR bis 48,52 EUR kommen. Durchbricht sie aber diesen Widerstandsbereich, dann wäre eine weitere Erholung in Richtung 59,75 EUR oder sogar an die Nackenlinie des Tripletops bei 62,62 EUR möglich.

Fazit: Die Aktie von Siemens Healthineers steht an einer wichtigen Hürde. Aufgrund der heutigen Stärke ist ein Ausbruch etwas wahrscheinlicher als ein Abpraller.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)