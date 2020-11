SIEMENS - Käufer haben fast keinen Spielraum mehr

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 111,120 € (XETRA)

Nach einer dreiteiligen Abwärtsbewegung starteten die Bullen bei Siemens Ende Oktober einen starken Konter, der den Wert ausgehend von der 90,00 EUR-Marke wieder über die Unterstützung bei 105,12 EUR und anschließend auch über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie katapultierte.

In der Spitze sprintete die Aktie bereits an den zentralen Widerstandsbereich von 119,90 EUR bis zum bisherigen Rallyhoch bei 120,66 EUR. Allerdings drehte der Wert dort ab und setzt aktuell mit zunehmender Geschwindigkeit an den Unterstützungsbereich von 105,12 EUR bis zum 61,8 %-Retracement der laufenden Kaufwelle bei 106,44 EUR zurück.

Jetzt braucht es wieder einen dynamischen Konter

Sollte dieser Bereich unterschritten werden, könnte es zwar noch zu einem zweiten oder dritten Anstieg in Richtung 120,66 EUR kommen, letztlich dürften sich dann aber die Verkäufer durchsetzen und die Aktie von Siemens in Richtung 98,50 EUR und darunter bis an den Bereich um 90,00 EUR abverkaufen.

Um dies zu verhindern, sollte der Bereich vor der 105,44 EUR-Marke für eine Trendwende nach oben genutzt werden. Zudem muss die Aktie über die kleinere Hürde bei 115,72 EUR bzw. das dortige Abwärtsgap anspringen. Zumindest ein Anstieg an diese beiden Barrieren ist den Bullen in den nächsten Tagen zuzutrauen. Sollte ein Ausbruch über den Bereich gelingen, wäre sogar der dynamische Ausbruch über 120,66 EUR und eine Kaufwelle bis zur Hürde bei 125,56 EUR zu erwarten.

Siemens AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)