Siemens lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (3,50 Euro) um 14,3 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 145,00 Euro 2,76 Prozent.

„Wir sind sehr erfolgreich in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Alle unsere Geschäfte setzen ihr wertsteigerndes Wachstum fort“, so Siemens-Chef Roland Busch am Donnerstag bei Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2022. Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um 52 Prozent auf 24,2 Mrd. Euro und die Umsatzerlöse wuchsen um 17 Prozent auf 16,5 Mrd. Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis liegt bei 1,47. Der Gewinn nach Steuern stieg um 20 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bleibt unverändert. Siemens erwartet, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) ein prozentual mittleres einstelliges Wachstum erreichen werden. Dabei soll ein höheres unverwässertes Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) vor Effekten aus der Kaufpreisallokation in einer Bandbreite von 8,70 Euro bis 9,10 Euro erreicht werden, gegenüber 8,32 Euro im Geschäftsjahr 2021.

Der Mischkonzern Siemens mit Unternehmenssitz in Berlin und München wurde 1847 gegründet. Es werden über 300.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Aktie von Siemens ist seit dem 8. März 1899 an der Börse notiert.

Redaktion MyDividends.de