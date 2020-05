Siemens legt Zahlen in turbulenten Zeiten vor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei Siemens waren die Zeiten schon vor der Corona-Krise spannend: Der anstehende Chefwechsel, die Abspaltung des Energiegeschäfts und die Auseinandersetzung mit Klimaschützern beschäftigten den Konzern. Jetzt ist eine Pandemie hinzugekommen, die die Weltwirtschaft erschüttert. Dennoch gehört der Konzern, der am Freitagmorgen die Zahlen für sein zweites Geschäftsquartal von Januar bis März vorlegt, zu den wenigen, die ihre Prognose in der Krise noch nicht gekippt haben. Auch an der Abspaltung des Energiegeschäfts arbeitet Siemens weiter.

Der scheidende Konzernchef Joe Kaeser, der sukzessive an Nachfolger Roland Busch übergibt, hatte zuletzt Optimismus verbreitet. Um Siemens sei ihm "nicht bang", auch wenn ein paar herausfordernde Quartale vor dem Unternehmen lägen, sagte er Mitte April in einem Interview mit "Donaukurier" und "Passauer Neue Presse". Damals erteilte er auch Kündigungen eine Absage.

Wie gut sich Siemens bisher durch die Krise manövriert hat, werden die Zahlen am Freitag zeigen. Analysten erwarten für das vergangene Quartal Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis./ruc/DP/fba