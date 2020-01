Siemens Mobility nutzt Korrespondenzmanagement von Fabasoft

Transparente cloudbasierte Kommunikation für internationale Mobilitätsprojekte

Siemens Mobility entwickelt laufend neue Mobilitätslösungen, da der stetig steigende Mobilitätsbedarf effizientere Verkehrskonzepte erfordert. Um bei diesen Projekten den Überblick zu behalten, sodass jeder Beteiligte am selben Informationsstand ist, ist kaum mehr zu bewältigen. Der Wunsch von Siemens Mobility war, unterschiedliche, verteilte Datenquellen durch eine zentrale Lösung zu ersetzen. Mit Workflow-gesteuertem Korrespondenzmanagement von Fabasoft in der Cloud lassen sich diese Prozesse beschleunigen, Fristen einhalten sowie Sicherheitsrichtlinien umsetzen.

„Die Menge an Informationen, die bei unseren mehrjährigen Projekten über unterschiedlichste Kommunikationswege mit Partnern ausgetauscht werden, ist enorm. Wir waren auf der Suche nach einer benutzerfreundlichen Lösung mit einfacher Funktionalität, in der man mit Partnern schnell und nachvollziehbar zusammenarbeiten kann. Diese sollte auch ein rollenbasiertes Berechtigungssystem bieten, um Zugriffsberechtigungen zu regeln und gleichzeitig als zentrale Plattform für unsere Projektunterlagen und Korrespondenz dienen“, erklärt Martin Diemt, Head of Project Operation Functions bei Siemens Mobility.

„Durch die unkomplizierte Möglichkeit eigene Formulare und Workflows im Korrespondenzmanagement von Fabasoft zu erstellen, kann die Lösung schnell und sehr flexibel projektspezifisch angepasst werden,“ ergänzt Andreas Dangl, Geschäftsführer Fabasoft Austria GmbH.

Die Lösung wird unter anderem bei den Mobility Projekten am Flughafen Frankfurt und einem Lieferprojekt mit der VIA Rail Canada eingesetzt.

Inhalte werden als Dokumente in der Lösung erzeugt, bearbeitet, mit Fristen und zu erledigenden „Aktionen“ versehen. Die Geschäftsbriefe werden innerhalb der Lösung dem zuständigen Bearbeiter zugewiesen. Dieser bekommt dazu eine Information per E-Mail, kann sich über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Cloud anmelden und seine Aufgaben erledigen. Die Korrespondenz verlässt die Plattform nicht, jeder Bearbeitungsschritt wird automatisch protokolliert, Dokumentenstatus sorgen für Übersichtlichkeit. Somit ist klargestellt, welche offenen Punkte es gibt und welche Geschäftsbriefe zu beantworten sind.

Siemens Mobility ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das alle Produkte, Lösungen und Services rund um das Thema Mobilität, effiziente und integrierte Beförderung von Personen und Gütern auf Schiene und Straße, bündelt.

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Zahlreiche prominente Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

