Siemens schließt Alternativen zu Flender-Börsengang nicht aus

München (Reuters) - Siemens-Chef Joe Kaeser schließt einen Verkauf des Getriebeherstellers Flender anstelle eines Börsengangs nicht aus.

"Wir haben einen Plan", sagte Kaeser am Donnerstag zu Bloomberg TV. Siemens wolle Flender über eine Abspaltung an die Börse bringen und die Aktien an die eigenen Aktionäre ausgeben. Darüber solle die Hauptversammlung im Februar 2021 entscheiden. "Wer eine bessere Idee für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu haben glaubt, dem sind wir bereit zuzuhören", fügte Kaeser an. An der Siemens-Tochter aus Bocholt zeigen laut Insidern auch Finanzinvestoren Interesse.