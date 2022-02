SIEMENS - Sind die Würfel gefallen?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 136,820 € (XETRA)

Jede Rally muss einmal enden und die bei 58,77 EUR im März 2020 begonnene Rally bei der Siemens-Aktie führte zwar auf neue Rekordstände, verlor jedoch ab Oktober in einer zunehmend volatileren Aufwärtsbewegung an Dynamik. Kurz vor dem Kursziel bei 160,00 EUR bildete sich zudem ein bärisches Doppelhoch aus und wurde mit dem Bruch der zentralen mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der Unterstützungen bei 140,24 und 141,18 EUR aktiviert.

Erholung in einer bärischen Flagge

Seit ein paar Tagen konsolidiert die Aktie nun schon in einer bärischen Flaggenformation im Bereich dieser Unterstützungen, aus der sie im gestrigen Handel nach unten einbrach. Zwar könnte heute noch eine Erholung folgen, die charttechnische Signallage ist allerdings weiter bärisch und dürfte zu einem Abverkauf bis 133,50 EUR führen.Unterhalb dieser kleinen Unterstützung steht ein Abverkauf an die Julitiefs im Bereich von 125,56 EUR an, der sich darunter bis an die Hochs vom Dezember 2019 und August 2020 auf Höhe von 120,00 EUR ausweiten dürfte. Dort könnte man auf eine mittelfristige Trendwende nach oben spekulieren.

Sollte die Aktie dagegen schon jetzt oder nach dem Erreichen der Unterstützung bei 133,50 EUR wieder über 141,18 EUR klettern, könnte eine leichte Erholung bis 143,00 EUR führen. Deutlichere Zugewinne wären erst darüber möglich und könnten bis 147,74 EUR führen.

Charttechnisches Fazit: Selbst eine Erholung bis 143,00 EUR sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei der Aktie von Siemens eine bärische Trendwende vollzogen wurde. Unterhalb von 133,50 EUR liegen deren Ziele bei 125,56 und 120,66 EUR.

Siemens Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Tradingdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)