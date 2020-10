Siemens – Spin-off und neuer Chef beflügeln!

Zum 01. Oktober 2020 übernahm COO Roland Busch die CEO-Aufgaben von Konzernchef Joe Kaeser. Ab Februar wird der gelernte Physiker den Münchener Konzern komplett allein führen. Seit seiner Amtsübernahme im Sommer 2013 Jahr hat Kaeser das Münchener Konglomerat kräftig umstrukturiert, Unternehmensteile verkauft und einige Einheiten abgespalten. Der Medizintechnikbereich Siemens Healthineers ist bereits seit zwei Jahren an der Börse. Hier hält Siemens noch 85 Prozent. Ende September 2020 folgte Siemens Energy. Bei dieser Sparte hält der Mutterkonzern jetzt noch 35 Prozent. Damit bleiben die Bereiche Digital Industries mit Automatisierungstechnik, Smart Infrastructure mit Industrie Software sowie Mobility mit der Bahntechnik im Konzern.

Ein Kursfeuerwerk zündet Kaeser mit seinem Umbau (noch) nicht. Der Aktienkurs ist seit Mitte 2013 rund 50 Prozent gestiegen und schnitt damit ähnlich ab wie der DAX®. Nach Angaben von Thomson Reuters zeigt sich aktuell die Mehrheit der Analysten mittelfristig optimistisch für die Aktie. Zuversichtlich stimmen die Experten zum einen die finanzielle Solidität und die global starke Marktposition, um von der global zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung der Industrie zu profitieren. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (endete im September 2020) schrumpfte der Umsatz nur um ein Prozent und der Auftragseingang ging nur um 9 Prozent zurück. Dank der bereits 2019 eingeleiteten Sparmaßnahmen konnte Siemens in dem Zeitraum dennoch eine zweistellige EBITDA-Marge verbuchen. Mit dem Börsengang der Energiesparte könnte der Konglomeratsabschlag sinken. Der angehende Chef Busch könnte die Lorbeeren für Kaesers Maßnahmen einfahren. Dennoch bleiben noch einige Baustellen. Ein Ende der Corona-Krise ist noch nicht in Sicht. Zudem ist die Zukunft der Mobility-Sparte noch offen. 2019 scheiterte eine Fusion der Zugsparte mit Alstom.

Charttechnischer Ausblick: Siemens



Widerstandsmarken: 107,80/110,75 EUR

Unterstützungsmarken: 101/104,80/EUR

Die Aktie von Siemens bildet seit März diesen Jahres einen Aufwärtstrend. In den zurückliegenden Wochen befand das Papier in einer kurzfristigen Konsolidierung und testete dabei die 38,2%-Retracementlinie bei EUR 104,80. Aktuell deutet sich ein Rebound an. Oberhalb von EUR 107,80 könnten weitere Kaufimpulse bis EUR 110,75 folgen. Auf der Unterseite findet die Siemens-Aktie zwischen EUR 101 und 104,80 eine breite Unterstützung.

Siemens in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.05.2020 – 06.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.07.2014 – 09.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

