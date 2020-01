Siemens und BB Biotech: 2 Aktien, die jetzt die Dividendensaison eröffnen!

Die kommende Dividendensaison ist in diesen Tagen ein bedeutendes Stückchen näher gerückt. Mit dem Jahreswechsel dürfte sich so mancher Einkommensinvestor wohl wieder der kommenden Hauptsaison widmen. Obwohl es bis zur Hochphase dieser Periode, die in unseren heimischen Gefilden stets Ende April und im Mai ist, wohl noch etwas dauert, ist dennoch inzwischen ein wenig mehr Spannung da.

Insbesondere, da einige Aktien aus dem DACH-Raum in diesen Tagen bereits die Dividendensaison eröffnen. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf die Aktien von Siemens und BB Biotech, die zu diesem Kreis dazuzählen. Und darauf, was es zu den jeweiligen Ausschüttungen hier wohl zu wissen gilt.

Eine erste DAX-Aktie, bei der die jeweilige Dividendensaison immer schon recht frühzeitig beginnt, ist die von Siemens. Historisch gesehen waren hier sogar bereits Termine zu Ende Januar möglich, in diesem Jahr findet die Hauptversammlung am 5. Februar statt und entsprechend wird es in den Folgetagen auch die Dividende geben. Eine Entwicklung, die auch dem abweichend verlaufenden Wirtschaftsjahr des DAX-Mischkonzerns zu verdanken ist.

Wer sich daher die kommende Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr sichern möchte, wird hier entsprechend schnell sein müssen. Siemens wird dabei aller Voraussicht nach eine erneut um 0,10 Euro höhere Dividende von 3,90 Euro je Aktie an die Investoren ausbezahlen, die bei einem derzeitigen Kursniveau von 116,36 Euro (03.01.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 3,35 % entsprechen würde. Definitiv ein interessanter Wert.

Interessant jedoch insbesondere deshalb, weil der Mischkonzern damit seiner bisherigen Historie folgt. In den vergangenen sechs Jahren hat Siemens schließlich bereits die eigene Ausschüttung jedes Jahr stets moderat erhöht, in letzter Zeit wurden dabei Anhebungen von jeweils 0,10 Euro Weise die Regel. Möglicherweise auch ein wichtiger Wink für das kommende Dividendenpotenzial.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2019 kam Siemens dabei auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 6,41 Euro, wodurch sich das derzeitige Ausschüttungsverhältnis auf 60,8 % belaufen würde. Bei gleichbleibendem Erfolg wäre hier durchaus noch Platz für Erhöhungen, auch in den kommenden Jahren.

BB Biotech: Die Dividende wird greifbarer!

Eine zweite Aktie aus dem DACH-Raum, bei der der Jahreswechsel stets ein spannender Zeitraum ist, ist außerdem BB Biotech. Die Dividende wird hier zwar erst nach der Generalversammlung, für gewöhnlich Mitte März, ausgezahlt. Allerdings können findige Dividendenjäger bereits jetzt die Höhe der kommenden Ausschüttung erahnen, was natürlich mit der spannenden Dividendenpolitik dieser Beteiligungsgesellschaft zusammenhängt.

BB Biotech zahlt schließlich stets in jedem Jahr eine Dividende in Höhe von 5 % an die Investoren aus, wobei der jeweilige Referenzkurs der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres ist. Da der Dezember 2019 vorbei ist, können wir an dieser Stelle bereits das Ausschüttungsniveau für die kommende Dividendenperiode ableiten.

Die gute Nachricht an dieser Stelle: Der Dezember war ein Monat, in dem der Aktienkurs stets über dem Kursniveau von 60 Euro geschwankt ist. Letztlich betrug die Spanne hier sogar lediglich 61,10 Euro und 62,95 Euro, was Pi mal Daumen einem Durchschnittskurs von knapp 62 Euro entsprechen würde.

Solche Durchschnittswerte sind an dieser Stelle zwar mit ein wenig Vorsicht zu genießen, da BB Biotech die jeweiligen Handelsvolumina wohl auch in die Gewichtung mit einfließen lässt und die Entwicklung nicht gradlinig gewesen ist. Womöglich können Investoren hier jedoch in der kommenden Dividendensaison mit einer Ausschüttung von in etwa 3,10 Euro rechnen, was definitiv ein spannender Wert ist.

Die Spannung beginnt!

Auch wenn es bis zur Hochsaison daher noch etwas dauern wird, geht die neue Dividendensaison möglicherweise jetzt schon los. Zumindest bei Siemens könnte die Zeit sogar regelrecht knapp werden und bei BB Biotech zeichnet sich derzeit bereits die Dividendenhöhe ab. Das könnte möglicherweise erneut auf eine heiße Phase der Ausschüttungen schließen lassen.

Ist das die „nächste Netflix“?

Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub - Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images