Siemens will nach Gewinnsprung weiter wachsen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens will nach einem starken Abschneiden im vergangenen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn weiter steigern. Dabei geht das Dax -Unternehmen von einer etwas nachlassenden Dynamik aus. So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, teilte Siemens am Donnerstag in München mit. Darin ausgeklammert sind Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Der Gewinn je Aktie soll bereinigt um bestimmte Kaufpreiseffekte von 8,32 Euro im Vorjahr auf 8,70 bis 9,10 Euro zulegen.

Im vergangenen Geschäftsjahr steigerte Siemens den Gewinn nach Steuern um fast 60 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro und übertraf damit die Prognosen. Das Unternehmen will seinen Aktionären daher eine höhere Dividende von 4,00 Euro je Aktie zahlen, nach 3,50 Euro im Vorjahr./nas/jha/