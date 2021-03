Sienna Senior Living gibt Dividende für Monat März bekannt

Das Hausverwaltungsunternehmen Sienna Senior Living Inc. (ISIN: CA82621K1021, TSX: SIA) zahlt eine monatliche Dividende (März) in Höhe von 0,078 kanadischen Dollar (CAD) an seine Investoren aus. Ausgeschüttet wird die Dividende am 15. April 2021 (Record date: 31. März 2021). Das Unternehmen mit Sitz in Markham, Ontario, ist 1972 gegründet worden und betreibt Seniorenresidenzen.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,936 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,21 CAD entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,59 Prozent (Stand: 15. März 2021).

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. Dezember 2020) erwirtschaftete Sienna Senior Living einen Umsatz von 168,83 Mio. CAD (Vorjahr: 172,16 Mio. CAD), wie bereits am 18. Februar 2021 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 8,73 Mio. CAD nach einem Gewinn von 1,11 Mio. CAD im Vorjahr.

Seit Beginn des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 0,50 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 949,27 Mio. CAD (Stand: 15. März 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de