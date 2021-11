Sierra Metals deklariert jährliche Dividende

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT) (BVL:SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder das „Unternehmen“) deklarierte heute eine jährliche Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 0,03 US-Dollar je Stammaktie, die am 7. Dezember 2021 an die zum Geschäftsschluss am 22. November 2021 im Register eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Derzeit sind 163.428.150 Stammaktien des Unternehmens ausgegeben und im Umlauf. Die Dividende wird als berücksichtigungsfähige Dividende für kanadische Einkommenssteuerzwecke bezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211105005878/de/

Image 1: Concentrate Truck being loaded at Yauricocha (Photo: Business Wire)

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition zu grünen Metallen, einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „SMT“ und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol „SMTS“ gehandelt.

Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com.

Folgen Sie den aktuellen Meldungen zur Unternehmensentwicklung:

Internet: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc | Instagram: sierrametals | Youtube: SierraMetals

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211105005878/de/

Mike McAllister



VP, Investor Relations

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

info@sierrametals.com



Luis Marchese



CEO

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777