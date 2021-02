Sierra Metals meldet Finanzergebnisse seiner Tochtergesellschaft Sociedad Minera Corona in Peru für das 4. Quartal 2020

Konzernweite Finanzergebnisse von Sierra Metals werden am 18. März 2021 veröffentlicht

(Alle Metallpreise und Beträge sind in US-Dollar angegeben)

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT, BVL: SMT, NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ bzw. das „Unternehmen“) hat die Einreichung von ungeprüften Geschäftsberichten der Sociedad Minera Corona S. A. („Corona“) sowie der Management Discussion and Analysis („MD&A“) für das vierte Quartal 2020 („Q4 2020“) bekannt gegeben.

Train emerging from Yauricocha Tunnel loaded with ore (Photo: Business Wire)

Das Unternehmen ist zu 81,8 Prozent an Corona beteiligt. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen und wurden nicht für die Minderheitsbeteiligung von 18,2 Prozent bereinigt.

Kennzahlen von Corona für das am 31. Dezember 2020 beendete Quartal

Umsatzerlös von 45,2 Mio. USD im Vergleich zu 42,2 Mio. USD in Q4 2019

Bereinigtes EBITDA von 22,5 Mio. USD im Vergleich zu 17,9 Mio. USD in Q4 2019

Rückgang der verarbeiteten Gesamttonnage um 3 % auf 311.946 Tonnen im Vergleich zu 321.701 Tonnen in Q4 2019

Nettoproduktionsertrag je Tonne zerkleinertes Erz um 8 % auf 148,13 USD gestiegen

Rückgang der Förderkosten je CuEqLb um 1 % auf 1,16 USD in Q4 2020

Allgemeine Unterhaltskosten („AISC“) je CuEqLb stiegen in Q4 2020 um 17 % auf 2,47 USD

Produktionsmenge von 18,4 Mio. CuEqLb im Vergleich zu 23,1 Mio. CuEqLb in Q4 2019

Kassenstand und Zahlungsmitteläquivalente von 65,0 Mio. USD zum 31. Dezember 2020

Betriebskapital von 92,0 Mio. USD zum 31. Dezember 2020

Der Jahresdurchsatz von 1.117.860 Tonnen entsprach trotz der Schließungen aufgrund der COVID-19-Pandemie im 2. Quartal 2020 und trotz weiterer Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 im Laufe des Jahres in etwa der Jahresproduktion von 2019. Der Durchsatz in Q4 2020 sank im Vergleich zu Q4 2019 infolge von Betriebsstillständen und kleineren Produktionsunterbrechungen um 3 Prozent. Die Metallproduktion in Kupfer- und Zinkäquivalent ging in Q4 2020 aufgrund eines geringeren Durchsatzes und niedriger Metallgehalte um 20 Prozent bzw. 14 Prozent zurück. Zudem beeinträchtigte die geringere Verfügbarkeit von Arbeitskräften weiterhin die Entwicklung der Mine, was zu einer geringeren Erzmenge aus dem Bereich mit hochgradigen kleinen Erzkörpern („Cuerpos Chicos“) führte. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Produktion in Kupferäquivalent 2020 um 4 Prozent. Im Jahr 2020 stieg die Jahresproduktion an Zink bzw. Gold um 1 Prozent bzw. um 3 Prozent an. Die Jahresproduktion von Kupfer und Blei sank um 2 Prozent bzw. um 9 Prozent. Die Silberproduktion entsprach 2020 etwa der des Jahres 2019.

Der Umsatzerlös in Q4 2020 stieg im Vergleich zu Q4 2019 um 7 Prozent, da höhere Metallpreise realisiert werden konnten. Der Jahreserlös war aufgrund einer 66-prozentigen Steigerung der Verarbeitungs- und Raffinationskosten um 6 Prozent geringer. Das bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zu denselben Zeiträumen des Vorjahres in Q4 2020 um 25 Prozent und im Gesamtjahr 2020 um 4 Prozent, da die Betriebskosten ohne COVID-19-Kosten geringer waren als im Vorjahr.

Die liquiden Mittel stiegen im Laufe des Jahres um 30 Mio. US-Dollar an. Dies ist auf den Anstieg des operativen Cashflows um 27 Prozent sowie auf den 26-prozentigen Rückgang des Mittelabflusses für Investitionstätigkeiten zurückzuführen, da einige Investitionsausgaben angesichts der Unsicherheiten verschoben wurden, die mit den Auswirkungen von COVID-19 im Zusammenhang stehen. Die Förderkosten je kupferäquivalentes Pfund sanken im Jahr 2020 wegen der geringeren Betriebskosten pro Tonne um 10 Prozent. Die allgemeinen Unterhaltskosten der Produktion (AISC) je kupferäquivalentes Pfund stiegen 2020 hauptsächlich aufgrund der um 66 Prozent höheren Verarbeitungs- und Raffinationskosten um 10 Prozent an, was aber teilweise durch niedrigere Förderkosten ausgeglichen wurde.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Ich bin mit der Leistung von Yauricocha im vierten Quartal 2020 zufrieden. Im Vergleich zum selben Quartal des Jahres 2019 war ein Anstieg des Umsatzerlöses und des bereinigten EBITDA zu verzeichnen. Das Unternehmen erzielte im Vergleich zum Vorjahr auch ein höheres EBITDA, jedoch einen geringeren Umsatzerlös, was in erster Linie auf geringere Einnahmen zurückzuführen ist, die sich durch einen erheblichen Anstieg der Verarbeitungs- und Raffinationskosten erklären lassen. Insgesamt hat das Unternehmen angesichts des schwierigen Jahres, das wir aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hatten, eine gute Leistung erbracht und solide Ergebnisse erzielt. Ich möchte allen Mitarbeitern für ihre Bemühungen danken. Sie alle haben das Unternehmen dabei unterstützt, diese Ergebnisse zu erzielen.“

Er ergänzte: „2021 wird für das Unternehmen ein spannendes Jahr werden, da wir wichtige Projekte, betriebliche Verbesserungen und die Exploration in Yauricocha weiter vorantreiben werden. Wir freuen uns auch darauf, für Yauricocha die notwendigen Genehmigungen zu erhalten, um den Durchsatz um 20 Prozent auf 3.600 Tonnen pro Tag zu erhöhen. Darüber hinaus haben wir vor kurzem eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung für Yauricocha durchgeführt und veröffentlicht. Diese lässt eine Erhöhung des Durchsatzes auf 5.500 Tonnen pro Tag ab 2024 wirtschaftlich sinnvoll erscheinen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten eine vorläufige Machbarkeitsstudie zu veröffentlichen, die diese Erweiterungspläne untermauern soll.“

Er schlussfolgerte: „Corona weist weiterhin eine solide Bilanz und eine starke Liquidität auf. Die Unternehmensleitung ist nach wie vor optimistisch, dass sich in der Mine Yauricocha auch künftig weitere betriebliche Effizienzsteigerungen erzielen lassen und weitere betriebliche und ressourcenbezogene Wachstumschancen genutzt werden können.“

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzkennzahlen für das Quartal und für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2020: