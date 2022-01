Sierra Metals meldet positive aktualisierte PEA für die Erweiterung der Yauricocha-Mine in Peru

*Enthält die Kosten für die Stilllegung

Mineralressourcenerklärung

Die Mine Yauricocha befindet sich in der Region Allis (Provinz Yauyos, Departamento Lima, Peru), etwa 12 Kilometer westlich der kontinentalen Wasserscheide und 60 Kilometer südlich des Bahnhofs Pachacayo. Der Bergbau mit polymetallischer Mineralisierung in Yauricocha wird dort seit mehr als 50 Jahren betrieben. Die Mineralisierung steht aus genetischer und räumlicher Sicht mit dem Intrusionskörper Yauricocha in Zusammenhang; sechs Skarnkörper beherbergen Mineralressourcen am Rande dieses Körpers. Die oberflächennahe Mineralisierung ist erschöpft; es werden jedoch bedeutende Mineralressourcen in der Tiefe gemeldet.

Die PEA basiert auf folgender aktualisierter Mineralressourcenerklärung.

Konsolidierte Mineralressourcenerklärung für die Mine Yauricocha zum 31. März 2021 - SRK Consulting (Canada), Inc. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Klassifizierung Volumen Tonnen Dichte Ag Au Cu Pb Zn As Fe NSR Ag Au Cu Pb Zn As Fe (m3) '000 (kt) (t/m3) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (%) (%) (USD/t) (Mio. oz) (Tsd. oz) (Mio. lb) (Mio. lb) (Mio. lb) (kt) (mt) Measured 1.262 4.241 3,36 59,41 0,58 1,08 0,92 2,62 0,19 25,02 131 8,1 79,3 100,8 86,2 245,3 7,9 1,1 Indicated 2.929 10.069 3,44 37,07 0,50 1,17 0,51 1,88 0,13 25,89 109 12,0 161,1 259,9 113,0 417,2 12,9 2,6 Measured + Indicated 4.191 14.310 3,41 43,69 0,52 1,14 0,63 2,10 0,15 25,86 116 20,1 240,4 360,7 199,2 662,5 20,8 3,7 Inferred 3.337 11.566 3,47 29,04 0,44 1,40 0,32 1,03 0,07 26,38 103 10,8 161,8 358,1 82,7 261,9 8,3 3,1 Hinweise

(1) Die Mineralressourcen wurden gemäß den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) für Mineralressourcen und mineralisiertes Material klassifiziert, deren Definitionen durch Verweis in NI 43-101 enthalten sind. (2) Mineralressourcen werden einschließlich des mineralisierten Materials angegeben. Mineralressourcen sind kein mineralisiertes Material, und es liegt noch kein Nachweis für deren wirtschaftliche Tragfähigkeit vor. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzungen widerzuspiegeln. Für die Proben von Silber, Gold, Kupfer, Blei, Zink, Arsen (schädlich) und Eisen wurde gegebenenfalls eine Kappung/ein Cut vorgenommen. (3) Die konsolidierte Ressourcenschätzung zu Yauricocha besteht aus Measured-, Indicated- und Inferred-Material in den Bergbaugebieten Mina Central, Cuerpos Pequeños, Cuye, Mascota, Esperanza und Cach-Cachi. (4) Die polymetallischen Mineralressourcen sind in Cut-Off-Werten (COV) angegeben, die auf geschätzten Betriebskosten von 5.500 Tagestonnen basieren, sowie in Net Smelter Returns (NSR), die auf geschätzten metallurgischen Ausbeuten von 5.500 Tagestonnen und Schmelzverträgen für 2021 basieren. (5) Die Metallpreisannahmen für die polymetallische Beschickung berücksichtigen die langfristigen Konsenspreise für Gold (1.598,21 USD/oz), Silber (21,02 USD/oz), Kupfer (3,39 USD/lb), Blei (0,91 USD/lb) und Zink (1,10 USD/lb) von CIBC zu November 2021. (6) Die Blei-Oxid-Mineralressourcen sind in COV auf Grundlage der tatsächlichen metallurgischen Ausbeuten im Jahr 2016 und der Schmelzverträge für 2021 angegeben. Seit 2016 hat kein Abbau von Blei-Oxid-Materialien stattgefunden. (7) Metallpreisannahmen für die Bleioxidbeschickung berücksichtigen die langfristigen Konsenspreise für Gold (1.598,21 USD/oz), Silber (21,02 USD/oz) und Blei (0,91 USD/lb) von CIBC zu November 2021. (8) Die Abbaukosten basieren auf geschätzten Kosten für 5.500 Tagestonnen und können je nach Abbaumethode unterschiedlich ausfallen. (9) Die COV per Einheitswert können sich je nach Abbaugebiet und vorgeschlagener Abbaumethode unterscheiden. Der COV-Grenzwert (inkrementell) liegt zwischen 31,7 USD und 36,7 USD für einen Betrieb mit 5.500 Tagestonnen.

Qualitätskontrolle

Alle technischen Daten in dieser Pressemeldung wurden geprüft und genehmigt von:

Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning, als Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das Edel- und Basismetalle in seiner polymetallischen Mine Yauricocha in Peru sowie in den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko erschließt und produziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue wichtige Entdeckungen und verfügt über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten auf Brachflächen aller drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „SMT“ sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol „SMTS“ gehandelt.

Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen“). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2020 und der geplanten Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie „erwartet“, „geht davon aus“, „plant“, „voraussichtlich“, „schätzt“, „nimmt an“, „beabsichtigt“, „Strategie“, „Ziele“, „Potenzial“ oder entsprechender Variationen davon oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „sollten“ oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich jeglicher unter der Überschrift „Risk Factors“ in unserem jährlichen Informationsblatt (Annual Information Form) vom 18. März 2021 beschriebenen Risiken im Hinblick auf das am 31. Dezember 2020 beendete Jahr sowie sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

