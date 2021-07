Sierra Metals meldet Produktionsergebnisse des zweiten Quartals 2021, einschließlich Rekorddurchsatz bei der Mine Yauricocha in Peru

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT) (BVL:SMT) (NYSE AMERICAN:SMTS) („Sierra Metals“ bzw. „das Unternehmen“) meldet die Produktionsergebnisse für das zweite Quartal 2021, während sich das Unternehmen weiterhin mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf seinen Betrieb auseinandersetzt.

Die Ergebnisse beziehen sich auf drei Untertagebauminen von Sierra Metals in Lateinamerika: die Polymetall-Mine Yauricocha in Peru sowie die Kupfermine Bolivar und die Silbermine Cusi in Mexiko.

Höhepunkte der Produktion im zweiten Quartal 2021

Kupferproduktion von 9,5 Mio. Pfund, eine 2-prozentige Abnahme gegenüber dem 2. Quartal 2020

Silberproduktion von 1,0 Mio. Unzen, eine 67-prozentige Steigerung gegenüber dem 2. Quartal 2020

Goldproduktion von 2.812 Unzen, eine 2-prozentige Steigerung gegenüber dem 2. Quartal 2020

Zinkproduktion von 21,1 Mio. Pfund, eine 54-prozentige Steigerung gegenüber dem 2. Quartal 2020

Bleiproduktion von 8,0 Mio. Pfund, eine 24-prozentige Steigerung gegenüber dem 2. Quartal 2020

Kupferäquivalentproduktion von 24,8 Mio. Pfund, eine 9-prozentige Steigerung gegenüber dem 2. Quartal 2020

Bei den Minen Yauricocha und Bolivar erzielte das Unternehmen im Vergleich zum 2. Quartal 2020 eine Durchsatzsteigerung von 62 bzw. 25 Prozent. Die Mine Yauricocha verzeichnete in dem Quartal einen Durchsatz von 328.909 Tonnen mit einer durchschnittlichen Tagesrate von 3.759 Tonnen (tpd). In diesem Quartal meldete das Unternehmen auch den Eingang der Genehmigung für den Ausbau und Betrieb seiner Kapazität auf 3.600 tpd plus Spielraum für weitere 5 Prozent.

Die konsolidierte Kupferproduktion ging um 2 Prozent auf 9,5 Millionen Pfund zurück. Dagegen stieg die Silberproduktion um 67 Prozent auf 1,0 Millionen Unzen, die Zinkproduktion um 54 Prozent auf 21,1 Millionen Pfund, die Bleiproduktion um 24 Prozent auf 8,0 Millionen Pfund und die Goldproduktion um 2 Prozent auf 2.812 Unzen, jeweils im Vergleich zum 2. Quartal 2020.

Luis Marchese, President und CEO von Sierra Metals, sagte dazu: „Angesichts der Herausforderungen, mit denen wir aufgrund der Covid-19-Pandemie konfrontiert waren, bin ich mit der relativ soliden Produktionsleistung des 2. Quartals 2021 zufrieden. Das Unternehmen muss sich bei allen Minen, aber insbesondere in Peru, weiterhin mit betrieblichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 auseinandersetzen. Wir gehen davon aus, dass das auch für den Rest des Jahres so bleiben wird, und darum überprüfen wir unsere Produktionserwartungen, die möglicherweise im Rahmen der konsolidierten Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2021 revidiert werden.“

Er ergänzte: „Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2021 erwarten wir eine Verbesserung der Produktionsergebnisse gegenüber dem ersten Halbjahr, während wir die Auswirkungen von COVID-19 weiterhin unter Anwendung bewährter Verfahren bewältigen. Wir sind bestrebt, etwaige Minenschließungen zu vermeiden, aber dabei sicherzustellen, dass strenge Protokolle zum Schutz der Gesundheit unserer Beschäftigten und der lokalen Gemeinschaften weiterhin angewendet werden. Darüber hinaus wurde mit der Implementierung einer Magnetitkonzentratanlage in Bolivar mit Kapazität von 500.000 Tonnen pro Jahr begonnen. Zudem haben wir die endgültige Bau- und Betriebsgenehmigung für die Erhöhung des Durchsatzes in Yauricocha auf 3.600 Tonnen pro Tag erhalten. Wir arbeiten auch weiterhin an dem Abschluss der vorläufigen Machbarkeitsstudien für alle drei Bergwerke, um geplante Ausdehnungen an allen Minen ab 2024 zu unterstützen. Die Brownfield- und Greenfield-Explorationsprogramme laufen weiter und wir sind nach wie vor bestrebt, den Betrieb im Hinblick auf Kostensenkung zu optimieren und zu verbessern, wo immer das in diesem schwierigen Umfeld möglich ist.“

Konsolidierte Produktionsergebnisse

Konsolidierte Produktion Quartal zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2021 2020 % Änd. 2021 2020 % Änd.. Verarbeitete Tonnen 787.534 511.485 54 % 1.561.955 1.252.183 25 % Tagesdurchsatz 9.000 5.846 54 % 8.925 7.155 25 % Silberproduktion, Unzen (Tsd.) 954 572 67 % 1.915 1.520 26 % Kupferproduktion, Pfund (Tsd.) 9.535 9.708 -2 % 17.430 21.484 -19 % Bleiproduktion, Pfund (Tsd.) 7.960 6.406 24 % 16.964 15.485 10 % Zinkproduktion, Pfund (Tsd.) 21.133 13.741 54 % 45.256 35.387 28 % Goldproduktion, Unzen 2.812 2.762 2 % 5.448 6.419 -15 % Silberäquivalent, Unzen (Tsd.)(1) 4.043 3.297 23 % 7.778 8.028 -3 % Kupferäquivalent, Pfund (Tsd.)(1) 24.786 22.743 9 % 50.157 54.016 -7 % Zinkäquivalent, Pfund (Tsd.)(1) 81.114 61.353 32 % 160.750 146.032 10 %

(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 2. Quartal 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $26,80/oz Ag, $4,37/lb Cu, $1,34/lb Zn, $0,97/lb Pb, $1,818/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 2. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $16,59/oz Ag, $2,40/lb Cu, $0,89/lb Zn, $0,76/lb Pb, $1.722/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den Sechsmonatszeitraum 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $26,62/oz Ag, $4,13/lb Cu, $1,29/lb Zn, $0,94/lb Pb, $1.798/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den Sechsmonatszeitraum 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $16,58/oz Ag, $2,46/lb Cu, $0,91/lb Zn, $0,78/lb Pb, $1.654/oz Au.

Mine Yauricocha, Peru

Die Mine Yauricocha konnte ihre betriebliche Flexibilität im 2. Quartal 2021 unter Beweis stellen, indem dort eine Rekordmenge von 328.909 Tonnen verarbeitet wurde, was einer 62-prozentigen Steigerung gegenüber dem 2. Quartal 2020 entspricht. Am 16. Juni 2021 meldete das Unternehmen den Eingang einer Genehmigung des peruanischen Energie- und Bergbauministeriums für den Ausbau und Betrieb mit einer Kapazität von 3.600 tpd.

Der höhere Durchsatz wurde durch niedrigere Metallgehalte bei allen Metallen teilweise ausgeglichen, was zu einer um 7 Prozent höheren Produktion von Kupferäquivalent im Vergleich zum 2. Quartal 2020 führte. Beim Zinkäquivalent wurde eine 29-prozentige Steigerung gegenüber dem Vergleichsquartal 2020 erzielt. Die Kupferproduktion fiel in diesem Quartal um 11 Prozent niedriger aus, während die Produktion von Silber, Blei, Zink und Gold gegenüber dem 2. Quartal 2020 um 35 Prozent, 22 Prozent, 54 Prozent bzw. 23 Prozent anstieg. Aufgrund der COVID-19-bedingten Betriebseinschränkungen lag der Fokus auf größeren, aber niedrigergradigen Erzkörpern, um die Tonnage mit einer reduzierten Belegschaft bewältigen zu können.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Produktion in der Mine Yauricocha im 2. Quartal 2021:

Produktion in Yauricocha Quartal zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2021 2020 % Änd. 2021 2020 % Änd. Verarbeitete Tonnen 328.909 202.534 62 % 655.120 487.759 34 % Tagesdurchsatz 3.759 2.315 62 % 3.744 2.787 34 % Silbergehalt (g/t) 56,94 66,37 -14 % 55,65 66,07 -16 % Kupfergehalt 0,70 % 1,21 % -42 % 0,63 % 1,17 % -46 % Bleigehalt 1,20 % 1,63 % -26 % 1,27 % 1,59 % -20 % Zinkgehalt 3,27 % 3,48 % -6 % 3,49 % 3,74 % -7 % Goldgehalt (g/t) 0,45 0,62 -27 % 0,44 0,66 -33 % Silberausbeute 80,14 % 82,82 % -3 % 79,70 % 82,82 % -4 % Kupferausbeute 72,67 % 77,19 % -6 % 69,84 % 77,19 % -10 % Bleiausbeute 90,14 % 88,08 % 2 % 90,15 % 88,08 % 2 % Zinkausbeute 89,23 % 88,32 % 1 % 89,82 % 88,32 % 2 % Goldausbeute 21,99 % 21,18 % 4 % 20,91 % 21,18 % -1 % Silberproduktion, Unzen (Tsd.) 483 358 35 % 934 853 9 % Kupferproduktion, Pfund (Tsd.) 3.697 4.164 -11 % 6.379 9.548 -33 % Bleiproduktion, Pfund (Tsd.) 7.831 6.406 22 % 16.537 15.014 10 % Zinkproduktion, Pfund (Tsd.) 21.133 13.741 54 % 45.256 35.387 28 % Goldproduktion, Unzen 1.043 850 23 % 1.933 2.104 -8 % Kupferäquivalent, Pfund (Tsd.)(1) 15.308 14.354 7 % 31.142 34.549 -10 % Zinkäquivalent, Pfund (Tsd.)(1) 49.923 38.723 29 % 99.701 93.404 7 %

(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 2. Quartal 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $26,80/oz Ag, $4,37/lb Cu, $1,34/lb Zn, $0,97/lb Pb, $1,818/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 2. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $16,59/oz Ag, $2,40/lb Cu, $0,89/lb Zn, $0,76/lb Pb, $1.722/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den Sechsmonatszeitraum 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $26,62/oz Ag, $4,13/lb Cu, $1,29/lb Zn, $0,94/lb Pb, $1.798/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den Sechsmonatszeitraum 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $16,58/oz Ag, $2,46/lb Cu, $0,91/lb Zn, $0,78/lb Pb, $1.654/oz Au.

Mine Bolivar, Mexiko

Im 2. Quartal 2021 verarbeitete die Mine Bolivar 385.331 Tonnen, was einer 25-prozentigen Steigerung des Durchsatzes gegenüber dem 2. Quartal 2020 entspricht. Der in diesem Quartal erzielte durchschnittliche Tagesdurchsatz lag bei 4.404 tpd. Der Metallgehalt für Kupfer, Silber und Gold war um 8 Prozent, 27 Prozent bzw. 30 Prozent niedriger als im 2. Quartal 2020. Die Kupferäquivalentproduktion ging im 2. Quartal 2021 gegenüber dem 2. Quartal 2020 um 8 Prozent zurück, in erster Linie aufgrund einer niedrigeren Silber- (6 %) und Goldproduktion (15 %), die durch eine um 5 Prozent höhere Kupferproduktion ausgeglichen wurde. Im 2. Quartal 2021 konzentrierte sich die Produktion im Rahmen unseres COVID-19-Managementplans weiterhin stärker auf die Zone Mina de Fierro, einen größeren Erzkörper mit höheren Tonnagen. Metallgehalte und Ausbeuten sind dort jedoch niedriger als in der Zone Bolivar West. Es steht zu erwarten, dass die Mine Bolivar in Zukunft wieder einen normaleren Betrieb aufnehmen kann und dass mehr Erz aus der Zone Bolivar West verarbeitet wird, so dass eine Verbesserung hinsichtlich Metallgehalt und Ausbeute zu beobachten sein sollte.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Produktion in der Mine Bolivar im 2. Quartal 2021:

Produktion in Bolivar Quartal zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2021 2020 % Änd. 2021 2020 % Änd. Verarbeitete Tonnen (t) 385.331 308.951 25 % 756.939 686.513 10 % Tagesdurchsatz 4.404 3.531 25 % 4.325 3.923 10 % Kupfergehalt 0,86 % 0,93 % -8 % 0,82 % 0,91 % -10 % Silbergehalt (g/t) 19,06 26,00 -27 % 19,31 23,30 -17 % Goldgehalt (g/t) 0,21 0,30 -30 % 0,20 0,29 -31 % Kupferausbeute 79,89 % 87,09 % -8 % 82,25 % 86,45 % -5 % Silberausbeute 85,74 % 82,80 % 4 % 85,13 % 82,41 % 3 % Goldausbeute 63,19 % 63,79 % -1 % 66,95 % 63,84 % 5 % Kupferproduktion, Pfund (Tsd.) 5.838 5.544 5 % 11.051 11.935 -7 % Silberproduktion, Unzen (Tsd.) 202 214 -6 % 399 424 -6 % Goldproduktion, Unzen 1.627 1.912 -15 % 3.218 4.103 -22 % Kupferäquivalent, Pfund (Tsd.)(1) 7.754 8.389 -8 % 15.024 17.541 -14 %

(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 2. Quartal 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $26,80/oz Ag, $4,37/lb Cu, $1,34/lb Zn, $0,97/lb Pb, $1,818/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 2. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: : $16,59/oz Ag, $2,40/lb Cu, $0,89/lb Zn, $0,76/lb Pb, $1.722/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den Sechsmonatszeitraum 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $26,62/oz Ag, $4,13/lb Cu, $1,29/lb Zn, $0,94/lb Pb, $1.798/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den Sechsmonatszeitraum 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $16,58/oz Ag, $2,46/lb Cu, $0,91/lb Zn, $0,78/lb Pb, $1.654/oz Au.

Mine Cusi, Mexiko

Im 2. Quartal 2021 erzielte die Mine Cusi einen Durchsatz von 73.294 Tonnen bzw. 838 tpd. Im Vergleichsquartal 2020 fand dort keine Produktion statt, da sich Cusi in jenem Quartal in einem Wartungs- und Instandhaltungszustand befand, der auf die regierungsseitig angeordnete Schließung zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 zurückzuführen war. Der Silbergehalt belief sich im 2. Quartal 2021 auf 138,94 g/t, was in einer Silberproduktion von 269.000 Unzen resultierte. Darüber hinaus lag die Goldproduktion in diesem Quartal bei 142 Unzen und die Bleiproduktion bei 129.000 Pfund.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Produktion in der Mine Cusi im 2. Quartal 2021

Produktion in Cusi Quartal zum 30. Juni Sechs Monate zum 30. Juni 2021 2020 % Änd. 2021 2020 % Änd. Verarbeitete Tonnen (t) 73.294 - k. A. 149.896 77.911 92 % Tagesdurchsatz 838 - k. A. 857 890 -4 % Silbergehalt (g/t) 138,94 - k. A. 148,28 120,88 23 % Goldgehalt (g/t) 0,16 - k. A. 0,16 0,18 -11 % Bleigehalt 0,10 % - k. A. 0,16 % 0,33 % -52 % Silberausbeute (Flotation) 81,96 % - k. A. 81,39 % 80,21 % 1 % Goldausbeute (Auslaugung) 37,41 % - k. A. 38,51 % 46,53 % -17 % Bleiausbeute 82,95 % - k. A. 81,90 % 84,17 % -3 % Silberproduktion, Unzen (Tsd.) 269 - k. A. 582 243 140 % Goldproduktion, Unzen 142 - k. A. 297 212 40 % Bleiproduktion, Pfund (Tsd.) 129 - k. A. 427 471 -9 % Silberäquivalent, Unzen (Tsd.)(1) 283 - k. A. 617 286 116 %

(1) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 2. Quartal 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $26,80/oz Ag, $4,37/lb Cu, $1,34/lb Zn, $0,97/lb Pb, $1,818/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 2. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $16,59/oz Ag, $2,40/lb Cu, $0,89/lb Zn, $0,76/lb Pb, $1.722/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den Sechsmonatszeitraum 2021 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $26,62/oz Ag, $4,13/lb Cu, $1,29/lb Zn, $0,94/lb Pb, $1.798/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den Sechsmonatszeitraum 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: $16,58/oz Ag, $2,46/lb Cu, $0,91/lb Zn, $0,78/lb Pb, $1.654/oz Au.

Qualitätskontrolle

Alle in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten wurden geprüft und genehmigt von Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President des Bereichs Corporate Planning, qualifizierter Sachverständiger als „qualifizierte“ bzw. „kompetente Person“ im Sinne des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, dessen Produktion und Erschließung von Edel- und Basismetallen aus der Polymetallmine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „SMT“ sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol „SMTS“ gehandelt.

Weitere Informationen über Sierra Metals finden Sie unter www.sierrametals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen“). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2020 und der geplanten Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie „erwartet“, „geht davon aus“, „plant“, „voraussichtlich“, „schätzt“, „nimmt an“, „beabsichtigt“, „Strategie“, „Ziele“, „Potenzial“ oder entsprechender Variationen davon oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „sollten“ oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, insbesondere mit Bezug auf die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im jährlichen Informationsformblatt des Unternehmens vom 30. März 2020 für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr beschrieben werden, sowie andere Risiken, die im Rahmen der Berichte des Unternehmens an die kanadische Börsenaufsichtsbehörde und die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC aufgeführt werden. Diese Berichte sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov einsehbar.

Die vorstehend genannten Risikofaktoren sind keine vollständige Auflistung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind daher naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder sonstige künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren erheblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, welche in die Zukunft gerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Auffassungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Aus den oben genannten Gründen sollte kein übermäßiges Vertrauen auf zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden.

