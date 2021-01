Sierra Metals meldet Produktionsergebnisse für das Jahr 2020 und kündigt starke Wachstumsprognose bei Produktion und EBITDA im Jahr 2021 an

(Alle Dollarangaben beziehen sich auf US-Dollar)

Trotz der betrieblichen Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie stieg der konsolidierte Durchsatz der Hüttenwerke 2020 im Vergleich zu 2019 um 6 % an; die Kupferäquivalentproduktion erhöhte sich 2020 um 6 %.

Produktionsprognose für 2021 zwischen 130,0 und 141,0 Mio. angloamerikanische Pfund (lb) Kupferäquivalent gegenüber einer Produktion von 118,2 Mio. Pfund im Jahr 2020.

Prognose für das EBITDA für 2021 liegt gemäß aktuellen Konsenspreisschätzungen bei ca. 155 bis 170 Mio. Dollar. Prognose für das EBITDA zu aktuellen Spot-Preisen liegt bei ca. 170 bis 185 Mio. Dollar.

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT), (BVL:SMT), (NYSE AMERICAN: SMTS), („Sierra Metals“ bzw. „das Unternehmen“) meldet die Produktionsergebnisse für das 4. Quartal 2020 und das gesamte Geschäftsjahr 2020 sowie die Prognosen für Produktion, Kosten, EBITDA und Investitionskosten für das Jahr 2021.

Die Ergebnisse beziehen sich auf drei Untertagebauminen von Sierra Metals in Lateinamerika: die Polymetall-Mine Yauricocha in Peru sowie die Kupfermine Bolivar und die Silbermine Cusi in Mexiko.

Kennzahlen der konsolidierten Produktion im Jahr 2020

Kupferproduktion von 44,3 Mio. Pfund – Steigerung um 11 % gegenüber 2019

Silberproduktion von 3,5 Mio. Unzen – Steigerung um 3 % gegenüber 2019

Goldproduktion von 13.771 Unzen – Steigerung um 18 % gegenüber 2019

Zinkproduktion von 81,9 Mio. Pfund – Steigerung um 1 % gegenüber 2019

Bleiproduktion von 33,0 Mio. Pfund – Rückgang um 7 % gegenüber 2019

Erzdurchsatz insgesamt: 2,8 Mio. Tonnen – Steigerung um 6 % gegenüber 2019

Konsolidierte Kupferäquivalentproduktion von 118,2 Mio. Pfund – Steigerung um 6 % gegenüber 2019, die im oberen Bereich der revidierten Prognose liegt

Der jährliche Durchsatz des Unternehmens war um 6 % höher als im Jahr 2019, trotz der verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, wie etwa die von der Regierung angeordneten Schließungen im 2. Quartal des Jahres. Die konsolidierte Jahresproduktion des Jahres 2020 von Silber, Kupfer, Zink und Gold wuchs um 3 %, 11 %, 1 % bzw. 18 %; die Bleiproduktion ging gegenüber 2019 um 7 % zurück.

Kennzahlen der Produktion im 4. Quartal 2020

Kupferproduktion von 10,6 Mio. Pfund – Rückgang um 6 % gegenüber dem 4. Quartal 2019

Silberproduktion von 0,9 Mio. Unzen – Steigerung um 6 % gegenüber dem 4. Quartal 2019

Goldproduktion von 3.363 Unzen – Rückgang um 7 % gegenüber dem 4. Quartal 2019

Zinkproduktion von 21,6 Mio. Pfund – Rückgang um 16 % gegenüber dem 4. Quartal 2019

Bleiproduktion von 7,6 Mio. Pfund – Rückgang um 23 % gegenüber dem 4. Quartal 2019

Trotz der anhaltenden betrieblichen Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie stieg der konsolidierte Erzdurchsatz im 4. Quartal 2020 gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 6 % auf 778.236 Tonnen an; dem höheren Durchsatz aus den mexikanischen Minen im 4. Quartal 2020 stand ein Rückgang von 3 % in der Mine Yauricocha gegenüber.

Die Kupferäquivalentproduktion in Yauricocha ging im 4. Quartal 2020 um 20 % zurück. Der Grund dafür war ein Rückgang des vierteljährlichen Durchsatzes um 3 % in Verbindung mit geringeren Metallgehalten und geringerer Ausbeute. In der Mine Bolivar standen einem 10 % höheren Erzdurchsatz und einer höheren Ausbeute geringere Metallgehalte gegenüber, was im 4. Quartal 2020 in einer Kupferäquivalentproduktion in Pfund resultierte, die mit der des 4. Quartals 2019 vergleichbar war. Die Silberäquivalentproduktion in der Mine Cusi war im 4. Quartal 2020 gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 83 % höher. Dies ist zurückzuführen auf einen um 35 % höheren Durchsatz, auf höhere Silber- und Goldgehalte sowie auf eine um 65 % höhere Goldausbeute gegenüber dem 4. Quartal 2019.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Nach wie vor stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Anwohner an erster Stelle. Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere betrieblichen Prozesse bin ich mit den sehr guten Produktionsergebnissen des Unternehmens hochzufrieden. Die harte Arbeit und die Effizienzsteigerungen unserer Mitarbeiter haben zu einem soliden Produktionsjahr 2020 geführt. Das Unternehmen bewegte sich innerhalb des oberen Bereichs seiner konsolidierten Kupferäquivalent-Produktionsprognose, die am 13. August 2020 in einer Pressemitteilung veröffentlicht wurde.

Dem Unternehmen gelang es, trotz einer hohen Anzahl von COVID-19-Fällen, die bei unseren Sicherheitsuntersuchungen im 4. Quartal 2020 festgestellt wurden, die Produktion in den Minen Bolivar und Cusi weiter zu steigern. In den Minen Bolivar und Cusi war ein Anstieg des Durchsatzes im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal zu verzeichnen. Der Durchsatz von Yauricocha war im 4. Quartal 2020 aufgrund ähnlicher COVID-19-Probleme leicht rückläufig, was auf die geringere Anzahl aktiver Mitarbeiter und betriebliche Probleme mit Rückständen zurückzuführen ist.

Das Geschäftsjahr 2020 endete für das Unternehmen trotz aller Herausforderungen positiv. In allen Minen erhöhten sich die Mineralressourcen. Wir haben für alle drei Minen vorläufige wirtschaftliche Beurteilungen (PEA) durchgeführt und veröffentlicht, die eine positive Wirtschaftlichkeit ausweisen und potenzielle Erweiterungspläne für alle drei Minen stützen. Das Preisumfeld hat sich für alle vom Unternehmen produzierten Metalle deutlich verbessert, was die starke Positionierung des erweiterten, diversifizierten Bergbauanlagenportfolios von Sierra für die Zukunft unterstreicht.

2021 wird für das Unternehmen ein wichtiges Jahr werden, da wir erwarten, im 2. Quartal die erforderlichen Genehmigungen zur 20-prozentigen Erhöhung der Produktionskapazität in Yauricocha zu erhalten. Darüber hinaus erwarten wir den Abschluss von Vor-Machbarkeitsstudien für alle drei Minen, die uns weitere Erkenntnisse über unsere Wachstumspläne geben und diese unterstützen werden. Es sind spannende Zeiten für das Unternehmen. Wir setzen unseren Kurs mit starken Brownfield- und Greenfield-Explorationsprogrammen fort, um das künftige Wachstum der Mineralressourcen und der Produktion zu unterstützen. Wir konzentrieren uns nach wie vor darauf, die betrieblichen Prozesse in unseren Minen zu optimieren und zu modernisieren und deren betriebliche Effizienz im Hinblick auf Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen zu erhöhen“, bemerkte Marchese abschließend.

Konsolidierte Produktionsdaten

Konsolidierte Produktion Quartal bis GJ bis 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % Verarbeitete Tonnen 778.236 731.500 6% 2.828.877 2.671.853 6% Tagesdurchsatz(1) 8.894 8.360 6% 8.083 7.634 6% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 922 871 6% 3.465 3.375 3% Kupferproduktion (in Tsd. Pfund) 10.626 11.308 -6% 44.262 39.889 11% Bleiproduktion (in Tsd. Pfund) 7.630 9.924 -23% 32.972 35.454 -7% Zinkproduktion (in Tsd. Pfund) 21.612 25.590 -16% 81.868 81.083 1% Goldproduktion (in Unzen) 3.363 3.615 -7% 13.771 11.632 18% Silberäquivalent (in Tsd. Unzen)(2) 3.996 5.016 -20% 16.097 18.721 -14% Kupferäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 29.267 32.510 -10% 118.214 111.678 6% Zinkäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 79.521 81.919 -3% 321.638 267.658 20%

(1) Bei der Berechnung des Tagesdurchsatzes wurden 350 Betriebstage pro Jahr zugrunde gelegt.

(2) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 24,30 $/oz Ag, 3,32 $/lb Cu, 1,22 $/lb Zn, 0,89 $/lb Pb, 1.859 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 17,42 $/oz Ag, 2,69 $/lb Cu, 1,07 $/lb Zn, 0,92 $/lb Pb, 1.506 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 20,59 $/oz Ag, 2,80 $/lb Cu, 1,03 $/lb Zn, 0,83 $/lb Pb, 1.771 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 1,14 $/lb Zn, 0,91 $/lb Pb, 1.404 $/oz Au. Mine Yauricocha, Peru Die Produktion der Mine Yauricocha ging im 4. Quartal 2020 gegenüber dem 4. Quartal 2019 infolge betrieblicher Ausfallzeiten im fraglichen Zeitraum um 3 % zurück. Die Kupfer- bzw. Zinkäquivalent-Metallproduktion ging im 4. Quartal 2020 um 20 % bzw. 14 % zurück. Gründe dafür waren ein geringerer Durchsatz und geringere Metallgehalte sowie die Tatsache, dass die mangelnde Verfügbarkeit von Arbeitskräften die Minenerschließung anhaltend beeinträchtigte. Dies führte zu einem geringeren Erzanteil aus den Bereichen mit kleinen Erzkörpern mit hohem Metallgehalt („Cuerpos Chicos“). Der Jahresdurchsatz von 1.117.860 Tonnen entsprach trotz der Schließungen aufgrund der COVID-19-Pandemie im 2. Quartal 2020 und trotz weiterer Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 im Laufe des Jahres in etwa der Jahresproduktion von 2019. Die Jahresproduktion in Kupferäquivalent ging 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 4 % zurück. Die Zinkäquivalentproduktion war hingegen um 9 % höher als im Vergleichszeitraum des Jahres 2019. Im Jahr 2020 stieg die Jahresproduktion von Zink und Gold um 1 % bzw. 3 %, während die Jahresproduktion von Kupfer und Blei um 2 % bzw. 9 % zurückging. Die Silberproduktion 2020 entsprach in etwa der jährlichen Silberproduktion des Jahres 2019. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Produktion in der Mine Yauricocha im 4. Quartal 2020: Produktion in Yauricocha Quartal bis GJ bis 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % Verarbeitete Tonnen 311.946 321.701 -3% 1.117.860 1.116.919 0% Tagesdurchsatz(1) 3.565 3.677 -3% 3.194 3.191 0% Silbergehalt (g/t) 53,74 60,14 -11% 61,55 63,24 -3% Kupfergehalt 0,95% 1,05% -10% 1,08% 1,06% 2% Bleigehalt 1,15% 1,55% -26% 1,45% 1,57% -8% Zinkgehalt 3,59% 4,05% -11% 3,77% 3,72% 1% Goldgehalt (g/t) 0,57 0,60 -5% 0,61 0,59 3% Silberausbeute 79,80% 79,75% 0% 81,53% 79,20% 3% Kupferausbeute 72,69% 75,49% -4% 74,20% 77,05% -4% Bleiausbeute 88,82% 88,39% 0% 88,63% 89,33% -1% Zinkausbeute 87,62% 89,11% -2% 88,13% 88,52% 0% Goldausbeute 19,34% 21,22% -9% 19,72% 19,74% 0% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 430 496 -13% 1.803 1.799 0% Kupferproduktion (in Tsd. Pfund) 4.759 5.648 -16% 19.726 20.059 -2% Bleiproduktion (in Tsd. Pfund) 7.040 9.691 -27% 31.605 34.548 -9% Zinkproduktion (in Tsd. Pfund) 21.612 25.590 -16% 81.868 81.083 1% Goldproduktion (in Unzen) 1.112 1.322 -16% 4.292 4.165 3% Kupferäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 18.373 23.058 -20% 75.079 78.242 -4% Zinkäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 49.922 58.102 -14% 204.274 187.672 9% (1) Bei der Berechnung des Tagesdurchsatzes wurden 350 Betriebstage pro Jahr zugrunde gelegt.