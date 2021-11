Sierra Metals präsentiert konsolidierte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 und legt überarbeitete EBITDA-Prognose für 2021 vor

TELEFONKONFERENZ AM 9. NOVEMBER 2021 UM 10.30 UHR (EST)

(Angaben aller Dollarbeträge ($) in US-Dollar [USD])

Die Umsatzerlöse aus Metallverkäufen in Höhe von 60,7 Mio. $ im 3. Quartal 2021 fielen um 17 % gegenüber 73,2 Mio. $ im 3. Quartal 2020, hauptsächlich aufgrund der niedrigeren Metallgehalte in den Minen Yauricocha und Bolivar in Verbindung mit betrieblichen Herausforderungen in der Mine Cusi

Das bereinigte EBITDA(1) von 17,4 Mio. $ für das 3. Quartal 2021 sank um 53 % im Vergleich zu 37,2 Mio. $ im 3. Quartal 2020 aufgrund des Rückgangs der erzielten Umsatzerlöse

Überarbeitete EBITDA-Prognose für 2021 (105 Mio. $ - 110 Mio. $) vor allem aufgrund vorübergehender betrieblicher Einschränkungen in der Mine Bolivar infolge der Nachwirkung von COVID-19. Die Minen Yauricocha und Cusi arbeiten nahezu mit Nennkapazität.

Operativer Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals von 16,5 Mio. $ im 3. Quartal 2021 sank von 37,9 Mio. $ im 3. Quartal 2020

58,3 Mio. $ an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zum 30. September 2021

38,1 Mio. $ Betriebskapital zum 30. September 2021

(1) Dies ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl; siehe Abschnitt „Non-IFRS Performance Measures“ (Nicht IFRS-konforme Leistungsmesswerte) im MD&A des Unternehmens.

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT) (BVL:SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) („Sierra Metals“ oder „das Unternehmen“) meldete heute für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene Quartal einen Umsatz von 60,7 Millionen $ und ein bereinigtes EBITDA von 17,4 Millionen $ bei einem Durchsatz von 750.208 Tonnen und einer Metallproduktion von 21,9 Millionen Pfund Kupferäquivalent.

Die konsolidierte Produktion von Pfund Kupferäquivalent sank um 38 % auf 21,9 Millionen Pfund. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 60,7 Millionen $, ein bereinigtes EBITDA von 17,4 Millionen $ und einen operativen Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals in Höhe von 16,5 Millionen $. Die niedrigeren Umsätze trotz höherer Basismetallpreise im Vergleich zum 3. Quartal 2020 sind in erster Linie auf den Rückgang des Durchsatzes und der Erzgehalte in unseren mexikanischen Betrieben zurückzuführen, insbesondere in der Mine Bolivar.

Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, kommentierte: „Das dritte Quartal war für das Unternehmen außerordentlich schwierig, da wir in unseren mexikanischen Betrieben Probleme mit der Produktionsabfolge hatten. In der Mine Bolivar gab es im letzten Jahr Einschränkungen bei der Minenerschließung, bei Infill-Bohrungen und bei der Verfügbarkeit von Ausrüstungen, was sich stark auf den Durchsatz, die Erzgehalte und die Gewinnungsraten ausgewirkt hat. Wir gehen davon aus, dass diese Probleme vorübergehender Natur sind, und führen derzeit eine umfassende Überprüfung aller betrieblichen Abläufe in der Mine Bolivar durch, von der Geologie über die Mine bis hin zur Mühle. Diese Ergebnisse werden in die Betriebsabläufe der Bolivar-Mine einfließen, um die Rückkehr zu einem normalen, stabilen und rentablen Betrieb der Mine zu ermöglichen. Die ersten Daten dieser Überprüfung werden bei der Ausarbeitung des Budgets der Mine Bolivar für das Jahr 2022 berücksichtigt, um eine aktualisierte Prognose der Fähigkeiten und des künftigen Betriebspotenzials der Mine Bolivar zu erstellen. Auch in der Mine Cusi kam es aufgrund von hohen Temperaturen in den abbaufähigen Bereichen zu Betriebseinschränkungen, die jedoch durch die Installation einer neuen Aufwärtsbohrung und eines verbesserten Pumpensystems überwunden werden konnten. Gestiegene Metallpreise haben die Umsatzerlöse gestützt. Nachdem wir die Art dieser Einschränkungen für die Zukunft überprüft und eine überarbeitete Produktionsprognose herausgegeben hatten, hielten wir es für sinnvoll, die EBITDA- und Capex-Prognose zu senken und die Kostenprognose für Bolivar zu erhöhen, um das erwartete Ergebnis für 2021 besser wiederzugeben.“

Er fuhr fort: „Für das restliche Jahr 2021 und bis ins Jahr 2022 gehen wir von einem normalen Betrieb von Yauricocha und Cusi aus. Für Bolivar besteht noch ein Rückstand bei den Erschließungs- und Infill-Bohrungen, was sich auf die dortige Produktion auswirken wird. Dieses Problem wird derzeit mit zusätzlichen internen und externen Ressourcen angegangen. Überdies haben wir die Arbeiten an den aufgelaufenen Projekten zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur sowie an den Explorationsarbeiten im Rahmen unserer Brownfield-Bohrprogramme wieder aufgenommen, die voraussichtlich zu einer Verbesserung der Qualität und Tonnage unserer Mineralressourcen führen werden.“

Er erklärte abschließend: „Trotz der Herausforderungen in diesem Jahr kann das Unternehmen nach wie vor eine solide Bilanz vorweisen. Wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der Betriebsabläufe und drängen weiterhin auf Produktionssteigerungen bei gleichzeitiger Optimierung der Betriebsabläufe in allen drei Minen, wobei Kostensenkungen Vorrang haben. Diese Bemühungen dürften allen Interessengruppen im Unternehmen zugute kommen.“

Die Quartalserlöse bei Yauricocha entsprachen denen des 3. Quartals 2020, da der Anstieg der durchschnittlichen erzielten Verkaufspreise und die niedrigeren Aufbereitungs- und Raffinierungskosten durch geringere Metallverkäufe - außer bei Zink und Silber - im Vergleich zum 3. Quartal 2020 ausgeglichen wurden. Mit einem durchschnittlichen Durchsatz von 3.705 Tonnen pro Tag (tpd) verarbeitete die Mine Yauricocha 324.196 Tonnen im 3. Quartal 2021, was einem Anstieg von 2 % gegenüber dem 3. Quartal 2020 entspricht, obwohl sie weiterhin vor verschiedenen betrieblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 steht. Die negativen Abweichungen bei den Erzgehalten in den polymetallischen Zonen sind auf behördliche Beschränkungen zurückzuführen. Die negativen Abweichungen bei den Kupfersulfidgehalten sind in erster Linie auf die Verzögerung bei der Einbringung der Zone Esperanza aufgrund von Bodenverhältnissen zurückzuführen, die inzwischen behoben wurden. Die Metallproduktion im 3. Quartal 2021 lag bei Blei, Zink, Kupfer und Silber um 25 %, 23 %, 14 % bzw. 13 % niedriger, während die Goldproduktion im Vergleich zum 3. Quartal 2020 um 9 % höher ausfiel.

Die Umsatzerlöse aus der Mine Bolivar gingen im Vergleich zum 3. Quartal 2020 um 52 % zurück, da der Anstieg des Kupferpreises nicht ausreichte, um den Produktionsrückgang auszugleichen, der auf geringere Durchsatzmengen und Gehalte zurückzuführen ist. Die Mine Bolivar verarbeitete im 3. Quartal 2021 364.941 Tonnen, was einem Rückgang von 11 % gegenüber den 410.468 Tonnen im 3. Quartal 2020 entspricht. Dies ist auf die geringe Verfügbarkeit von Ausrüstungen wie z. B. Abbauschaufeln während des Quartals zurückzuführen. Der durchschnittliche tägliche Erzdurchsatz betrug in diesem Quartal etwa 4.171 tpd. Die Erzgehalte wurden aufgrund einer COVID-bedingten Verzögerung bei den Erschließungs- und Infill-Bohrungen beeinträchtigt, was zu Änderungen in der Abbaureihenfolge sowie zu Verdünnungsproblemen führte, die derzeit behoben werden.

Die Umsatzerlöse aus der Mine Cusi sanken um 5 %, was auf einen Rückgang der durchschnittlich erzielten Preise für Gold und Silber sowie auf höhere Aufbereitungs- und Raffinierungskosten in diesem Quartal im Vergleich zum 3. Quartal 2020 zurückzuführen ist. Die Mine Cusi verarbeitete im 3. Quartal 2021 61.071 Tonnen, was einem Rückgang von 13 % gegenüber dem 3. Quartal 2020 entspricht. Die Silberäquivalentproduktion für das 3. Quartal 2021 betrug 306.000 Unzen und ging damit gegenüber dem 3. Quartal 2020 um 7 % zurück. Dies ist auf einen geringeren Durchsatz und um 5 % niedrigere Silbererzgehalte zurückzuführen, was teilweise durch eine 3 % höhere Ausbeute gegenüber dem 3. Quartal 2020 ausgeglichen wurde. Der Rückgang der Silbergehalte war die Folge von Problemen im Zusammenhang mit übermäßigen unterirdischen Wasservorkommen und hohen Temperaturen in einigen der höhergradigen Zonen, die zur Unterbrechung des Betriebs führten. Im Laufe des Quartals wurden eine neue Aufwärtsbohrung durchgeführt und ein verbessertes Pumpsystem installiert, was den Zugang zu diesen Bereichen ermöglichte.

Die nachstehende Tabelle enthält ausgewählte ungeprüfte Finanzinformationen für die drei und neun Monate („9M 2021“) bis zum 30. September 2021: