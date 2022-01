SIGNA Sports United gibt am 26. Januar 2022 die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 bekannt

SIGNA Sports United SIGNA Sports United („SSU“ oder das „Unternehmen“), eine weltweit führende, im Sportbereich tätige E-Commerce- und Technologieplattform, kündigte heute an, dass die Finanzergebnisse des Unternehmens für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2021 am 26. Januar 2022 bekannt gegeben werden. Das Management wird an diesem Datum um 8 Uhr 30 US-Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Ergebnisse anberaumen.

Interessenten können auf die Telefonkonferenz unter 1-855-979-6654 (in den USA) oder +44 20 3936 2999 (außerhalb der USA) sowie dem Zugangscode 690353 zugreifen. Die Telefonkonferenz findet live statt und wird auf unserer Website unter https://investor.signa-sportsunited.com/ archiviert werden.

Über SIGNA Sports United

Inspiration durch Leistung. Vereint durch Leidenschaft. SSU ist eine Gruppe spezialisierter Webshops im Sportbereich, die auf Grundlage unserer führenden Sporthandels- und Technologie-Plattform betrieben werden. Dank unserer Fachhandelsstrategie können wir die besten unserer mehr als 1.000 Markenpartner in den Kategorien Fahrrad, Tennis, Outdoor und Teamsport in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam bedienen wir unsere mehr als 7 Millionen aktiven Kunden, indem wir die Sportdatenpools, digitalen Talente und die Leidenschaft für ein aktives Leben in der ganzen Welt vereinen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.signa-sportsunited.com.

