SIGNA Sports United kündigt Teilnahme an Konferenzen für Dezember 2021 an

SIGNA Sports United (“SSU” oder das “Unternehmen”), die weltweit führende E-Commerce- und Technologieplattform im Sportbereich, gab heute bekannt, dass ihr Führungsteam im Dezember 2021 an den nachstehenden Investorenkonferenzen teilnehmen wird.

Exane BNP Paribas Outdoor Conference, 1. Dezember. Chief Executive Officer Stephan Zoll und Chief Financial Officer Alexander Johnstone werden um 10:00 Uhr ET an einem Kamingespräch teilnehmen, und das Management wird an Investorengesprächen teilnehmen.

UBS Global TMT Conference, 6. Dezember. Chief Executive Officer Stephan Zoll und Chief Financial Officer Alexander Johnstone werden um 10:00 Uhr ET an einem Kamingespräch teilnehmen, und das Management wird an Investorengesprächen teilnehmen.

Citi Global Consumer Conference, 7. Dezember. Das Management wird an Investorengesprächen teilnehmen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter bei den Gastgeberunternehmen, um Zugang zu den Kamingesprächen zu erhalten und ein Treffen mit dem Management zu vereinbaren.

Über SIGNA Sports United

SIGNA Sports United mit Sitz in Berlin ist eine weltweit führende Sport-E-Commerce- und Tech-Plattform in den Bereichen Fahrräder, Tennis, Outdoor und Teamsport mit mehr als 7 Millionen aktiven Kunden und fast 500 Millionen Webshop-Besuchern pro Jahr. SIGNA Sports United vereint renommierte Webshop-Marken wie Wiggle, Chain Reaction Cycles, Fahrrad.de, Bikester, Probikeshop, Campz, Addnature, Tennis-Point, TennisPro, Outfitter und viele mehr. Mehr als 1.000 Markenpartner, 500 unabhängige Offline-Händler und mehr als 15 Millionen Mitglieder der digitalen Sport-Community sind mit der Plattform verbunden.

Weitere Informationen: www.signa-sportsunited.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211118006397/de/

