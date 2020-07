Silber steigt über 20 US-Dollar - Gold auf Neunjahreshoch

LONDON (dpa-AFX) - Der Silberpreis ist am Dienstag erstmals seit knapp vier Jahren über die runde Marke von 20 US-Dollar gestiegen. In der Spitze kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls am frühen Morgen 20,43 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit September 2016.

Auch der Goldpreise legte weiter zu und stieg mit rund 1821 Dollar auf einen Höchststand seit dem Jahr 2011. Damals hatte Gold sein Rekordhoch bei gut 1921 Dollar erreicht. Gold und Silber profitieren schon seit einiger Zeit von mehreren Faktoren, darunter die große Ungewissheit über den Fortgang der Corona-Krise. Die beiden Edelmetalle gelten als sichere Anlagehäfen, die in unsicheren Zeiten als wertstabile Anlage geschätzt werden. Silber wird auch oft als der "kleine Bruder" von Gold bezeichnet, weil sein Wert ein Bruchteil von Gold ausmacht. In der Produktion einiger industrieller Güter wird Silber verstärkt eingesetzt./bgf/mis