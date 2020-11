Siltronic: Biden-Rallye gestartet?!

Die Siltronic AG gehört zu einem der größten Hersteller von Wavern aus Reinsilicium und bedient weltweit die Halbleiterindustrie. Nach dem Corona-Crash im Februar/März dieses Jahres hat sich seit dem Sommer eine stabile Seitwärtsbewegung eingestellt, zuletzt gelang es über einen untergeordneten Abwärtstrend sowie die Kursmarke von 80,00 Euro zu springen und infolgedessen ein kleines Kaufsignal zu aktivieren. Der heutige Kurssprung resultiert aus der Hoffnung einer Trendwende im Energiesektor der USA und verlieh der Aktie einen satten Kursprung. Bei weiterem Interesse der bullischen Marktteilnehmer könnte das im Oktober aufgestellte Kaufsignal weiter fortgesetzt werden und eröffnet auf kurzfristiger Basis vielversprechende Handelsansätze auf der Oberseite.

Biden-Rallye beflügelt

Vom neuen US-Präsidenten versprechen sich Anleger offenbar viel, der Kurssprung über den Widerstand aus dem letzten Monat um grob 87,85 Euro spricht für sich. Kann dieses Niveau per Tagesschlusskurs gehalten werden, wären infolgedessen weitere Zugewinne in den Bereich von 94,50 Euro vorstellbar, darüber könnte die Siltronic-Aktie sogar an ihre Junihochs bei 101,35 Euro anknüpfen. Dafür aber bedarf es weiterer Kapitalzuflüsse, die sich deutlich abzeichnen. Dennoch hat die neue US-Politik Licht und Schatten inne, die Anleger immer im Hinterkopf behalten sollten. Wer sich dementsprechend in eine Long-Position wagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 8,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9WP1 zurückgreifen. Die mögliche Rendite-Chance bis zu den Junihochs beliefe sich in diesem Szenario auf bis zu 110 Prozent. Bärische Signale würde die Sitronic-Aktie dagegen bei einem nachhaltigen Rückfall unter die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 bei derzeit 82,00 Euro aussenden. In diesem Szenario müssten erneute Rücksetzer auf rund 75,00 Euro und gegebenenfalls 72,00 Euro zwingend einkalkuliert werden.

Siltronic (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 90,84 // 92,90 // 94,50 // 95,68 // 98,00 // 100,00 Euro Unterstützungen: 87,85 // 87,08 // 85,40 // 84,30 // 83,30 // 82,09 Euro

Fazit

Vorsicht sollte nach wie vor das höchste Gebot der Marktteilnehmer in den nach wie vor volatilen Handelszeiten bilden. Ein spekulatives Long-Investment auf aktuellem Kursniveau könnte mit weiteren Kursgewinnen in den Bereich von 94,50 Euro einhergehen, darüber würde ein weiteres Ziel bei 101,35 Euro lauten. Über ein Investment in das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9WP1 kann somit eine maximale Rendite von 110 Prozent erzielt werden. Entsprechen dürfte sich der Schein bei vollständiger Ideenumsetzung bei 2,16 Euro aufhalten. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 84,20 Euro vorerst allerdings nicht überschreiten, da zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen durchaus noch für einen Rücksetzer sorgen könnten. Entsprechend ergibt sich aus dem Stopp ein möglicher Ausstiegskurs im vorgestellten Zertifikat von 0,44 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB9WP1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,00 - 1,03 Euro Emittent: Citi Basispreis: 80,0263 Euro Basiswert: Siltronic KO-Schwelle: 80,0263 Euro akt. Kurs Basiswert: 89,76 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,16 Euro Hebel: 8,7 Kurschance: + 110 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.