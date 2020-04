Siltronic hält an Dividende fest - Neuer Termin für Hauptversammlung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiterwafern für die Chipindustrie Siltronic hält trotz der Corona-Krise an der Dividende fest. Es sollen weiter etwa 40 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Konzerngewinns ausgeschüttet werden, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Der Hauptversammlung werde daher wie geplant eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Hauptversammlung soll am 26. Juni rein online, also ohne physische Aktionärspräsenz, abgehalten werden. Aktionäre können die Veranstaltung dann im Internet verfolgen./mis/jha/