Siltronic hält überraschend Umsatz im ersten Quartal fast stabil

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine starke Chipnachfrage hat den Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic im ersten Quartal gestützt. Zwar seien die Durchschnittserlöse leicht gesunken, doch habe ein Anstieg der verkauften Waferfläche das fast ausgeglichen, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Der Umsatz sei daher im abgelaufenen ersten Quartal im Vergleich zum Schlussviertel 2019 um nur 1,4 Prozent auf rund 300 Millionen Euro gefallen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank demzufolge wegen der niedrigeren Durchschnittserlöse um 6,4 Prozent auf 84,2 Millionen Euro. Mit beiden Kennziffern lag das Unternehmen über den durchschnittlichen Markterwartungen. Wegen einer geringeren Steuerbelastung stieg der Überschuss derweil leicht auf 46 Millionen Euro. In der Chipindustrie sind wegen teils deutlicher Geschäftsschwankungen Vergleiche mit dem Vorquartal üblich.

Bisher habe das neue Coronavirus zwar keine nennenswerten Auswirkungen auf den operativen Gewinn gehabt, hieß es weiter. Da sich das Virus aber stark ausgebreitet habe und ein Ende nicht absehbar sei, sei ein Ausblick für das zweite Halbjahr derzeit nicht möglich. Die am 9. März veröffentlichte Jahresprognose mit zwei möglichen Szenarien gelte weiterhin./mis/stk