SILTRONIC ist gut unterwegs, aber...

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 90,920 € (XETRA)

Die Siltronic-Aktie ist regelmäßig unter den größten Gewinnern oder Verlierern im MDax bzw. TecDAX zu finden. Beim Blick auf den Chart stellt man dann meist fest, dass die Kursausschläge „normal“ sind und die jeweilige Tageskerze nicht sonderlich auffällt. Die Siltronic-Aktie ist einfach volatil und das dürfte aktiven Tradern Freude bereiten. Seit geraumer Zeit aber dürften auch Anleger ihren Spaß mit der Aktie haben, denn seit Sommer befindet sich diese in einer Aufwärtsbewegung. Dank der heutigen Kursgewinne von gut 2 % notiert die Aktie fast schon wieder auf einem neuen Hoch.

Nehmen die Probleme bald zu?

Ob diese Freude aber noch lange anhalten wird, darf zumindest ansatzweise bezweifelt werden. Mit dem laufenden Aufwärtstrend hat die Aktie bereits einen zentralen Widerstandsbereich erreicht. Im ersten Quartal 2019 wurde die Preiszone ab ca. 91 EUR, die sich bis knapp 100 EUR hinzieht, für Verkäufe und eine Wiederaufnahme des bereits in 2018 gestarteten Bärenmarktes genutzt. In diesem Widerstandsbereich ist man jetzt erneut angekommen. Momentan aber hält sich das Verkaufsinteresse noch in Grenzen, wie man auch an den heutigen Kursgewinnen sieht.

Kurzfristig besteht also die Möglichkeit, die Aufwärtsbewegung weiter in Richtung 100 EUR fortzusetzen. Das Kursgeschehen sollte jetzt jedoch engmaschig verfolgt werden. Mit einer Topbildung im Widerstandsbereich würde die Ampel von Grün auf Rot umschalten. Gleiches gilt für einen Tagesschlusskurs unterhalb von 87 EUR. Im besten Fall kommt es anschließend nur zu einer weiteren Korrektur wie beispielsweise im November. Hierbei könnte dann der Unterstützungsbereich bei 80-75 EUR angelaufen werden. Im ungünstigsten Fall aber ist die gesamte Aufwärtsbewegung seit Sommer beendet und die Bären machen wieder Druck.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 12 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Siltronic Aktie

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)