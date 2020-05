SILTRONIC - Jetzt sind die Bullen gefragt

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 84,080 € (XETRA)

Ausgehend von einem Tief bei 46,71 EUR hat sich die Aktie von Siltronic in den letzten Wochen an den Widerstandsbereich um 85,26 EUR - das 61,8 %-Retracement der vorherigen Crashphase - zurückgearbeitet. Dieser Bereich wurde schon mehrfach attackiert und das Verlaufshoch der Erholung zuletzt auf 85,30 EUR geschraubt. Knapp unter der Marke ging der Wert am Freitag aus dem Handel und braucht jetzt dennoch erheblichen Schwung, um ein weiteres Kaufsignal zu generieren.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Widerstand fast aufgehebelt

Denn gleichzeitig mit den Ausbruchschancen über die mittlerweile poröse 85,26 EUR-Marke könnte der Wert auch in eine kurzfristige Topbildung in Form eines Doppeltops eingeschwenkt sein. Um diese zu vermeiden, müssen die Bullen jetzt den Bereich um 85,30 -85,50 EUR dynamisch überwinden. Dann stünde allerdings auch ein Anstieg bis 94,00 EUR und darüber bereits bis 96,82 EUR auf der Agenda. Mittelfristig könnte es oberhalb von 96,82 EUR sogar zu einer Rally bis 109,10 EUR kommen.

Abgaben unter 78,00 EUR würden dagegen wieder die Bären auf den Plan rufen und zu einer Korrektur bis 75,00 und 71,12 EUR führen, ehe dort ein weiterer Angriff der Käuferseite starten sollte. Unterhalb von 71,12 EUR wäre ein Verkaufssignal mit einem Ziel bei 60,00 EUR aktiv.

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes. Neu: Als neues Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

Siltronic AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)