Siltronic Long: 65-Prozent-Chance

Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Siliziumwafer, die die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik bilden. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Siltronic konnte 2018 einen Rekordgewinn von 12,44 Euro je Aktie verbuchen. Bereits 2019 sorgten Negativfaktoren wie der Handelsstreit zwischen den USA und China für eine massive Eintrübung des Konsumklimas und reduzierten Investitionen in vielen Branchen. Eine Prognose für 2020 ist vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen mit einer Vielzahl von Unsicherheiten belastet. Die Mitteilung zum 1. Quartal 2020 am 28. April wird diesbezüglich Klarheit schaffen. Mittelfristig werden die zugrunde liegenden vielfältigen Wachstumstreiber jedoch für eine steigende Nachfrage nach Siliziumwafern sorgen. . Zum Chart . Die Marktteilnehmer trennten sich vorsorglich auch von Siltronic-Papieren. So halbierte sich der Kurs in der Periode vom 19. Februar bis zum 23. März. Im Zuge der „V“-förmigen Erholung war aber die Aktie wieder sehr gefragt, und konnte sich vom Tief wieder 70% nach oben absetzen. Dies steht im Einklang mit dem hohen Beta von 1,75, dass das Papier mit dem DJ Stoxx 600 verbindet. Das Momentum am Markt könnte dazu führen, dass sich der Kurs in Richtung Widerstand bei 89,47 Euro weiterentwickelt. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass der Wert schon weit gelaufen ist und Rückschlagspotential aufgebaut hat, das bis zur Unterstützung bei 73,32 Euro oder weiter bis zur Unterstützung bei 67,35 Euro reichen könnte. Mittelfristig wird der Halbleitermarkt aufgrund der vielen Anwendungsgebiete wieder an Fahrt gewinnen und den Siltronic-Kurs unterstützen, Der Corona-shutdown lässt die Nachfrage nach Hightech-Lösungen im Zuge der Zusammenarbeit der Wirtschaftsakteuren tendenziell ansteigen.

Siltronic (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 89,47 // 107,01 Euro Unterstützungen: 73,32 // 67,35 Euro

Fazit Mit einem Open End Turbo Long (WKN HZ8YWK) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs von Siltronic erwarten, überproportional mit einem Hebel von 5,74 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 16,30 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. . Dieser könnte beim Basiswert bei 72,22 Euro liegen. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,61 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,1 zu 1, nachdem das Kursziel bei 4,41 Euro liegt (90,24 Euro beim Basiswert).

Strategie für steigende Kurse WKN: HZ8YWK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,40 - 1,46 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 67,07 Euro Basiswert: Siltronic AG KO-Schwelle: 67,07 Euro akt. Kurs Basiswert: 80,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,41 Euro Hebel: 5,74 Kurschance: + 65 Prozent Quelle: UniCredit

