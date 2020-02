SILTRONIC - Nächster Ausbruch?

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 103,350 € (XETRA)

Die Siltronic-Aktie musste nach dem Allzeithoch bei 160,55 EUR aus dem März 2018 einen massiven Abverkauf hinnehmen und fiel bis 18. Juni 2019 auf ein Tief bei 49,13 EUR zurück, verlor also über 2/3 an Wert.

Seit diesem Tief hat sich die Situation aber deutlich geändert. Denn mit diesem Tief drehte der Wert nach oben. Über Zwischenstationen bei 75,92 EUR und 89,08 EUR kletterte er bis 31. Januar auf ein Hoch bei 103,35 EUR. Danach kam es zu einem kurzen, aber relativ deutlichen Rücksetzer auf 90,82 EUR. Von diesem Rücksetzer erholte sich die Aktie in dieser Woche vollständig. Sie notiert nun wieder am Widerstand bei 103,35 EUR. Damit notiert der Wert aber auch wieder an einer oberen Begrenzung der Rally seit Juni 2019 bzw. minimal darüber. Dieser verläuft heute bei ca. 102,83 EUR.

Vor wichtiger Hürde

Gelingt der Siltronic-Aktie ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 103,35 EUR, dann könnte die Rally der letzten Monate direkt weitergehen. Ein Anstieg bis ca. 113,23 EUR oder sogar an den Abwärtstrend seit März 2018 bei aktuell ca. 124,76 EUR wäre möglich. Dieser Trend fällt um 0,05 % pro Handelstag. Sollte sich die Hürde bei 103,35 EUR allerdings als zu hoch herausstellen, könnte es kurzfristig zu einem Rücksetzer in Richtung 93,40 EUR kommen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)