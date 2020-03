SILTRONIC wird nach Zahlen in den Boden gestampft

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 65,620 € (XETRA)

Siltronic erzielt 2019 einen Umsatz von 1,270 Mrd. EUR (VJ: 1,456 Mrd. EUR), ein EBITDA von 408,7 Mio. EUR (VJ: 589,3 Mio. EUR), ein Ebit von 298,3 Mio. EUR (VJ: 497,7 Mio. EUR) und ein Periodenergebnis von 261,0 Mio. EUR (VJ: 400,6 Mio. EUR). Die Dividende für 2019 soll 3,00 EUR je Aktie betragen (VJ: 5,00 EUR). Die Prognose für das Jahr 2020 wird durch den Ausbruch des Corona-Virus beeinträchtigt. Sollte sich Covid-19 weiter ausbreiten, könnte das Absatzvolumen laut dem Management unter dem Vorjahr liegen. Voraussichtlich würden dann die EBITDA-Marge, das EBIT und der Netto-Cashflow von Siltronic im Jahr 2020 deutlich unter dem Vorjahr liegen.

Quelle: Guidants News

Nach einer massiven Abwärtsbewegung fiel die Aktie von Siltronic im Juni 2019 auf ein Tief bei 49,13 EUR. Danach erholte sich der Wert kräftig. Am 14. Februar kam es sogar zu Ausbruch über die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung ab Juni 2019. Der Wert hielt sich einige Tage darüber auf, fiel aber 21. Februar darunter zurück. Seitdem steht er massiv unter Druck. Am Freitag setzte er auf dem Aufwärtstrend seit Juni 2019 auf. Diesen Trend durchbrach die Aktie heute in der Eröffnung mit einem Abwärtsgap zwischen 73,18 und 68,00 EUR.

Intraday fiel der Wert weiter auf 64,68 EUR und damit bis nahe an die Unterstützung bei 63,58 EUR. Inzwischen erholt sich die Aktie etwas, notiert aber immer noch mit rund 11 ½% im Minus.

Erholung oder weiterer Abverkauf?

Kurzfristig kann es zwar zu einer Erholung in Richtung 73,18 oder sogar 76,48 EUR kommen. Aber mittelfristig macht das Chartbild einen massiv angeschlagenen Eindruck. Ein Abverkauf an das Tief aus dem letzten Jahr bei 49,13 EUR ist durchaus möglich. Damit sich das Chartbild deutlich aufhellt, müsste die Siltronic-Aktie stabil über 76,48 EUR ansteigen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)