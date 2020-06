SILTRONIC zahlt 3 EUR Dividende

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 88,800 € (XETRA)

Die Siltronic-Aktie wird heute mit einem Dividendenabschlag von 3,00 EUR gehandelt.

Am 23. März 2020 fiel die Aktie von Siltronic auf ein Tief bei 46,56 EUR ab. Danach drehte sie stark nach oben und kletterte bis 08. Juni 2020 auf ein Hoch bei 101,35 EUR und damit in die Nähe des Abwärtstrends seit August 2018. Diese Hürde erwies sich als zu hoch. Der Wert setzte auf die leichte Unterstützung bei 86,22 EUR zurück. Am 15. Juni testete er diese Marke erfolgreich. Heute Morgen fiel die Aktie im Rahmen einer aufgrund des Dividendenabschlags schwachen Eröffnung erneut auf diese Marke zurück. Aktuell zeigt sich ein gewisses Kaufinteresse.

Unterstützung hält und jetzt?

Sollte die Aktie diese Marke bei 86,22 EUR weiter halten, bestünde die Chance auf einen erneuten Anstieg in Richtung 101,35 EUR. Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 86,22 EUR kommen, würden Abgaben in Richtung 75,30 EUR oder 62,37 EUR drohen.

Siltronic AG

