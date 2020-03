SILTRONIC - Zeigen sich jetzt die Bullen?

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 54,840 € (XETRA)

Die Siltronic- Aktie fiel nach dem Allzeithoch bei 160,55 EUR aus dem März 2018 massiv ab. Erst bei 49,13 EUR fand die Aktie im Juni 2019 ein Tief. Von dort aus erholte der Wert sich deutlich. Ende Februar attackierte er sogar die obere Begrenzung der Erholungsbewegung und kletterte auf 109,10 EUR. Von dieser Erholung ist aber im Abverkauf der letzten Wochen nicht mehr viel übriggeblieben. Am Montag notierte die Aktie im Tief bei 51,12 EUR.

Anschließend erholte sie sich etwas, scheiterte aber am Widerstand bei 63,58 EUR. Zuletzt gab der Wert wieder nach. Allerdings kam es zu keinem neuen Tief. Damit bleiben trotz des starken Kursrückgangs in den letzten Wochen zwei positive Faktoren. Das Tief aus dem Juni 2019 wurde nicht gebrochen und das Tief vom Montag hat bisher auch gehalten.

Wie weit könnte eine Erholung gehen?

Erst Anlaufstation für eine Erholung wäre erneut der Widerstand bei 63,58 EUR. Falls es zu einem Ausbruch über diese Hürde käme, wäre en Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend ab Juli 2019 möglich. In diesem Fall könnte es zu Gewinnen in Richtung 76,48 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter 49,13 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 38,50 EUR oder sogar 36,72 EUR drohen.

Siltronic AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)